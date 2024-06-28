Войти
ТАСС

KNDS представил новые гаубицы

211
0
0
Холдинг KNDS
Холдинг KNDS (от KMW and Nexter Defense Systems).
Источник изображения: www.kmweg.com

По данным NTV, некоторые из них могут отправить Украине

БЕРЛИН, 27 июня. /ТАСС/. Оборонный концерн KNDS представил на полигоне близ Магдебурга (земля Саксония - Анхальт) новые гаубицы на колесных шасси Piranha HMC AGM и Boxer RCH 155. Как сообщает телеканал NTV, 50 единиц могут быть в будущем отправлены на Украину.

Обе модели "сочетают в себе огневую мощь самоходной гаубицы и скорость бронетранспортера", говорится в материале. Новая техника способна поражать цели на расстоянии 54 км. Не исключено, что в будущем они могут быть оснащены дополнительным модулем для дистанционного управления.

ФРГ является вторым по объему поставщиком вооружений на Украину после США. Объем военной помощи Украине со стороны Берлина (оказанной и обещанной) исчисляется €28 млрд. В бюджете на 2024 год на эти цели заложено более 7 млрд.

Российские власти неоднократно заявляли, что накачивание Украины оружием не снизит решимости РФ и не изменит хода специальной военной операции. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Россия
США
Украина
Продукция
Boxer GTK
Проекты
Piranha
Похожие новости
08.08.2014
Жесткая конкуренция на европейском рынке бронированных машин и кризис на Украине
24.06.2014
Беларусь интересуется украинской бронетехникой
27.12.2013
БТР-82А и БТР-4 вошли в десятку лучших бронетранспортеров мира
23.12.2013
Десятка лучших бронетранспортеров по версии Army Technology
05.12.2012
Бронеколесный ходовой товар
30.12.2009
Колесные бронированные машины — современные тенденции
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 28.06 05:28
  • 2253
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 28.06 05:24
  • 89
Эксперт считает, что авианосцы ВМФ РФ целесообразно использовать в Тихоокеанском флоте
  • 28.06 01:51
  • 1
"Им придется сложнее". Битва на море приняла новый оборот
  • 28.06 01:41
  • 1
Малые с силами: на что способны новые быстроходные бронекатера
  • 28.06 00:18
  • 1
О военном строительстве в РФ и США.
  • 27.06 23:57
  • 520
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 27.06 23:14
  • 2
«Небо – это такая зараза… хорошая»: Константин Тимофеев о Ту-214, ПАК ДА и Superjet
  • 27.06 19:25
  • 2
МИД ОАЭ: партнерство с РФ и Украиной способствовало обмену пленными
  • 27.06 19:25
  • 3
Штурмовики ВС РФ рассказали о применении новой тактики ведения боя
  • 27.06 17:16
  • 20
Об устарелости российских НАПЛ.
  • 27.06 16:46
  • 0
О танках (ОБТ) в современном бою.
  • 27.06 16:32
  • 0
Бизнес и ничего личного
  • 27.06 14:23
  • 3
М. Климов о российских НАПЛ, 2015 г.
  • 27.06 10:35
  • 20
Главком ВМФ: производство подлодок типа "Варшавянка" и "Лада" продолжится
  • 27.06 05:10
  • 0
О Черноморском флоте.