KNDS представил новые гаубицы

По данным NTV, некоторые из них могут отправить Украине

БЕРЛИН, 27 июня. /ТАСС/. Оборонный концерн KNDS представил на полигоне близ Магдебурга (земля Саксония - Анхальт) новые гаубицы на колесных шасси Piranha HMC AGM и Boxer RCH 155. Как сообщает телеканал NTV, 50 единиц могут быть в будущем отправлены на Украину.

Обе модели "сочетают в себе огневую мощь самоходной гаубицы и скорость бронетранспортера", говорится в материале. Новая техника способна поражать цели на расстоянии 54 км. Не исключено, что в будущем они могут быть оснащены дополнительным модулем для дистанционного управления.

ФРГ является вторым по объему поставщиком вооружений на Украину после США. Объем военной помощи Украине со стороны Берлина (оказанной и обещанной) исчисляется €28 млрд. В бюджете на 2024 год на эти цели заложено более 7 млрд.

Российские власти неоднократно заявляли, что накачивание Украины оружием не снизит решимости РФ и не изменит хода специальной военной операции.