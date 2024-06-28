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ТАСС

FT: США и Израиль обсуждают поставку комплексов ПВО Patriot на Украину

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Ракетные системы ПВО Patriot. Архивное фото
Ракетные системы ПВО Patriot. Архивное фото.
Источник изображения: © Фото : U.S. Army / Sgt. Alexandra Shea

По данным газеты, предполагается, что сперва комплексы будут переданы Израилем США, а затем они окажутся в распоряжении Украины

ЛОНДОН, 27 июня. /ТАСС/. США, Израиль и Украина ведут переговоры о возможной поставке Киеву до восьми израильских комплексов ПВО Patriot. Об этом сообщила газета The Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

Предполагается, что сперва комплексы будут переданы Израилем США, а уже затем они окажутся в распоряжении Украины. Сейчас сделка еще не финализирована, указало издание. FT добавила, что подобный шаг будет знаменовать изменение подхода Израиля к отношениям с РФ. 

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Страны
Израиль
Россия
США
Украина
Продукция
Patriot ЗРК
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