FT: США и Израиль обсуждают поставку комплексов ПВО Patriot на Украину

По данным газеты, предполагается, что сперва комплексы будут переданы Израилем США, а затем они окажутся в распоряжении Украины

ЛОНДОН, 27 июня. /ТАСС/. США, Израиль и Украина ведут переговоры о возможной поставке Киеву до восьми израильских комплексов ПВО Patriot. Об этом сообщила газета The Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

Предполагается, что сперва комплексы будут переданы Израилем США, а уже затем они окажутся в распоряжении Украины. Сейчас сделка еще не финализирована, указало издание. FT добавила, что подобный шаг будет знаменовать изменение подхода Израиля к отношениям с РФ.