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Военное обозрение

Польша готовит запуск суборбитальной ракеты Amber с территории Норвегии

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Источник изображения: topwar.ru

ILR-33 Amber 2K

Варшавский институт авиации с 2014 года ведет разработку суборбитальной ракеты ILR-33 Amber («Янтарь»). Она состоит из трех ступеней, имеет высоту 5 м, диаметр 230 мм, движется со скоростью 1,4 км/с и должна выводить полезную нагрузку массой 10 кг на линию Кармана (граница между атмосферой и космосом).

В течение 2017-2019 годов состоялись три испытательных запуска базового варианта ракеты, один был отменен. В 2023 году взлетела усовершенствованная модификация ILR-33 Amber 2K. Её же готовятся запустить и на этот раз, но с территории другого государства – Норвегии.

Многие компоненты, применяемые в проекте, могут быть успешно использованы в других ракетных системах

- пояснили в институте.

Amber работает на гибридном двигателе (в качестве окислителя выступает высококонцентрированная перекись водорода – на уровне 98%, что является уникальным решением) и двух твердотопливных ускорителях. Она оснащена оборудованием, которое может применяться в других ракетных системах, – модульным бортовым компьютером OBC-K1, пиропатронами EGG1U, пиротехническими клапанами и мобильной автономной пусковой установкой WR-2. Все они были разработаны в Варшавском институте.

В настоящее время проект находится на переломном моменте: ведутся работы по запуску ракеты в конфигурации, которая в конечном итоге позволит выводить небольшие грузы на космический потолок

- заявляет разработчик.

Как поясняют в институте, запуск ракеты с территории Норвегии, где имеется свой космический центр, обусловлен тем, что падение ее ступеней и элементов не принесет вреда.

Компетенции и опыт польских инженеров, разрабатывающих ракеты, позволяют участвовать в реализации проектов для нужд вооруженных сил страны

- отметили в космическом агентстве Польши.

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Страны
Норвегия
Польша
Проекты
ИТ
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