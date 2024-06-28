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Военное обозрение

Литва готова отправить военную миссию на Украину, но пока только потенциально

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Источник изображения: topwar.ru

Литва возобновит тренировочную миссию на территории Украины, но не прямо сейчас, а в будущем. Об этом говорится в соглашении о безопасности, подписанном сегодня с Украиной.

Прибывший в Брюссель Зеленский подписал очередное соглашение о безопасности, на этот раз с Литвой. Подпись под документом поставил президент Литвы Гитанас Науседа. В рамках соглашения Вильнюс обязуется оказывать Украине поддержку в сфере безопасности и обороны в размере 0,25% от собственного ВВП. Кроме того, Литва окажет Украине поддержку в области безопасности и современного военного оборудования в наземной, воздушной, морской, космической и киберелектромагнитной сферах. Ну и военных инструкторов отправит на Украину, но не сейчас, а как-нибудь потом.

Потенциально Литва возобновит военную тренировочную миссию на территории нашего государства,

— заявил Зеленский по итогам подписания документа.

Как отмечается, в документе прописано, что Литва возобновит свою военную тренировочную миссию на Украине в будущем, но никакие сроки там не указаны. То есть, обязательство как бы есть, но оно бессрочное.

Стоит отметить, что в Литве ранее высказались о готовности отправить своих военных инструкторов на Украину, но только в составе «международной коалиции», и желательно возглавляемой страной из Западной Европы, например, Францией. Чтобы если что, то все шишки на нее.

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Страны
Литва
Украина
Франция
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