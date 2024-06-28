Войти
Военное обозрение

Россия и Узбекистан подписали соглашение о строительстве новой АЭС малой мощности

218
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Власти России и Узбекистана подписали протокол, согласно которому вступает в силу соглашение, предполагающее начало строительства шестиблочной атомной электростанции (АЭС) малой мощности.

На официальном портале компании "Узатом" утверждается, что возведение нового объекта энергетической инфраструктуры должно начаться осенью текущего года. При этом на начальном этапе там будет построен городок строителей и сопутствующие объекты. Выбранная для строительства площадка уже исследована, подтверждена ее безопасность. Генеральным подрядчиком строительных работ станет ГК «Росатом», кроме того, к возведению объекта будут привлекаться местные компании. Ввод АЭС в эксплуатацию запланирован на период 2029-2033 года.

В ходе состоявшейся в мае текущего года встречи российского лидера Владимира Путина с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым стороны заключили договор о сотрудничестве в строительстве на территории республики шестиблочной АЭС малой мощности. Согласно проекту предусматривается постройка АЭС мощностью 330 МВт (шесть реакторов мощностью 55 МВт каждый).

Ранее сообщалось, что власти КНР, Киргизии и Узбекистана заключили соглашение, предполагающее запуск железной дороги, которая свяжет эти три страны. Ожидается, что возведение масштабного объекта транспортной инфраструктуры начнется уже ближайшей осенью, а завершится через шесть лет. Половину необходимых для реализации проекта средств выделит Пекин, по четверти выделят Бишкек и Ташкент.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Киргизия
Китай
Россия
Узбекистан
Компании
Росатом
Персоны
Путин Владимир
Похожие новости
10.04.2014
О Швабе. Сила света
06.11.2012
Социально урезанный оборонный облик
11.07.2012
Была без радости любовь, разлука будет без печали…
05.07.2012
Узбекистан возвращается к США
02.11.2007
Россия не обращает внимания на предвзятое отношение Запада к продаже вооружений
02.03.2007
МОСКВА И ПЕКИН СЫГРАЮТ В ВОЙНУ Совместные российско-китайские военные учения впервые пройдут на ядерном фоне
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 28.06 05:28
  • 2253
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 28.06 05:24
  • 89
Эксперт считает, что авианосцы ВМФ РФ целесообразно использовать в Тихоокеанском флоте
  • 28.06 01:51
  • 1
"Им придется сложнее". Битва на море приняла новый оборот
  • 28.06 01:41
  • 1
Малые с силами: на что способны новые быстроходные бронекатера
  • 28.06 00:18
  • 1
О военном строительстве в РФ и США.
  • 27.06 23:57
  • 520
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 27.06 23:14
  • 2
«Небо – это такая зараза… хорошая»: Константин Тимофеев о Ту-214, ПАК ДА и Superjet
  • 27.06 19:25
  • 2
МИД ОАЭ: партнерство с РФ и Украиной способствовало обмену пленными
  • 27.06 19:25
  • 3
Штурмовики ВС РФ рассказали о применении новой тактики ведения боя
  • 27.06 17:16
  • 20
Об устарелости российских НАПЛ.
  • 27.06 16:46
  • 0
О танках (ОБТ) в современном бою.
  • 27.06 16:32
  • 0
Бизнес и ничего личного
  • 27.06 14:23
  • 3
М. Климов о российских НАПЛ, 2015 г.
  • 27.06 10:35
  • 20
Главком ВМФ: производство подлодок типа "Варшавянка" и "Лада" продолжится
  • 27.06 05:10
  • 0
О Черноморском флоте.