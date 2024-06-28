Россия и Узбекистан подписали соглашение о строительстве новой АЭС малой мощности

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Власти России и Узбекистана подписали протокол, согласно которому вступает в силу соглашение, предполагающее начало строительства шестиблочной атомной электростанции (АЭС) малой мощности.

На официальном портале компании "Узатом" утверждается, что возведение нового объекта энергетической инфраструктуры должно начаться осенью текущего года. При этом на начальном этапе там будет построен городок строителей и сопутствующие объекты. Выбранная для строительства площадка уже исследована, подтверждена ее безопасность. Генеральным подрядчиком строительных работ станет ГК «Росатом», кроме того, к возведению объекта будут привлекаться местные компании. Ввод АЭС в эксплуатацию запланирован на период 2029-2033 года.

В ходе состоявшейся в мае текущего года встречи российского лидера Владимира Путина с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым стороны заключили договор о сотрудничестве в строительстве на территории республики шестиблочной АЭС малой мощности. Согласно проекту предусматривается постройка АЭС мощностью 330 МВт (шесть реакторов мощностью 55 МВт каждый).

Ранее сообщалось, что власти КНР, Киргизии и Узбекистана заключили соглашение, предполагающее запуск железной дороги, которая свяжет эти три страны. Ожидается, что возведение масштабного объекта транспортной инфраструктуры начнется уже ближайшей осенью, а завершится через шесть лет. Половину необходимых для реализации проекта средств выделит Пекин, по четверти выделят Бишкек и Ташкент.