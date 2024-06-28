В США признали проблемы с отправкой техники Украине

Постоянный представитель Вашингтона при НАТО Джулианн Смит отметил, что производство патронов в стране выросло до 80 тыс. штук в месяц

ВАШИНГТОН, 27 июня. /ТАСС/. Администрация Соединенных Штатов признает проблемы в западном военно-промышленном комплексе (ВПК), когда дело касается передачи Украине военной техники и вооружений. Об этом сообщила постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит.

"Мы сталкивались с ситуациями, когда предпринимали неустанные попытки поставить технику на Украину, но в ходе этих усилий мы демонстрировали некую уязвимость трансатлантического ВПК. Под этим я подразумеваю, что мы сталкиваемся с ситуациями, когда ВПК с трудом возвращается к производственным линиям, которые были остановлены много лет назад. Существует также дефицит рабочей силы, когда некоторые страны с трудом находят людей, обладающих знаниями и навыками, чтобы вернуться на эти производственные линии. Возникают вопросы о глобальных цепочках поставок и о том, как быстро можно перевозить технику через океаны и территории", - подчеркнула посол в открытом онлайн-интервью газете The Washington Post.

При этом, по ее словам, производство патронов в США выросло до 80 тыс. штук в месяц с 14 тыс. до СВО. Смит подчеркнула, что Западу "предстоит еще много работы" в вопросах, связанных с ВПК.

В свою очередь американский посол в Пекине Николас Бернс заявил в интервью агентству Bloomberg, что оборонно-промышленный комплекс (ОПК) РФ сейчас намного мощнее, чем был до начала специальной военной операции на Украине. Ранее эксперты Объединенного королевского института по исследованию вопросов безопасности и обороны (Royal United Services Institute, RUSI) пришли к выводу, что санкции, которые западные страны вводили и вводят против России, не оказывают достаточно сильного эффекта на работу ее ОПК.