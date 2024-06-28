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ТАСС

На Балтийском флоте первая группа военных прошла обучение по программе пилотов FPV-дронов

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Применение FPV-дрона
Применение FPV-дрона.
Источник изображения: topwar.ru

В течение 140 учебных часов занятий обучающиеся осваивали навыки военной топографии, инженерного дела, отрабатывали полеты на специальных симуляторах, а затем и на практике

КАЛИНИНГРАД, 27 июня. /ТАСС/. Первая группа военнослужащих Балтийского флота завершила обучение по программе операторов современных FPV-дронов, сообщила пресс-служба флота. Теоретические знания и практические навыки использования этих современных беспилотных летательных аппаратов они приобретали под руководством военнослужащих - участников специальной военной операции.

FPV-дроны (first-person view, "вид от первого лица") в отличие от обычных БПЛА практически неуязвимы, могут работать в любую погоду в самых труднодоступных местах и поражать цели со снайперской точностью.

"Группа военнослужащих Балтийского флота прошла курс подготовки по программе "Пилот FPV-дрона" на флотских полигонах в Калининградской области. В течение 140 учебных часов занятий обучающиеся осваивали навыки военной топографии, инженерного дела, отрабатывали полеты на специальных симуляторах, а затем и на практике. На практические полеты было отведено более 60% времени от общего количества часов подготовки", - рассказали в пресс-службе.

Подчеркивается, что занятия проводились под руководством опытных инструкторов, имеющих опыт боевого применения FPV-дронов в ходе специальной военной операции.

В рамках программы, они обучили операторов обучили применению беспилотников для поражения живой силы и боевой техники противника при помощи многоразовой системы сброса полезной нагрузки, применению корректирования огня артиллерии, минометов и подтверждения поражения целей, построения цифрового трансформированного изображения местности и объектов на ней с точной привязкой к заданной системе координат, создаваемого на основе снимков, уточнили в пресс-службе.

Также в рамках занятий отрабатывались вопросы подготовки дронов к полетам и их эксплуатации в сложных метеоусловиях. 

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