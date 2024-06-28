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ТАСС

Литва может отправить на Украину военных инструкторов

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Флаг Литвы
Флаг Литвы.
Источник изображения: © РИА Новости Рамиль Ситдиков

Военная помощь, полученная Украиной от Литвы, достигла в 2024 году €80 млн

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Вильнюс в рамках подписанного сегодня с Киевом соглашения о безопасности может направить на Украину тренировочную миссию. Об этом сообщили в офисе президента Украины.

"Потенциально Литва возобновит военную тренировочную миссию на территории нашего государства", - говорится в сообщении на сайте украинского президента.

В опубликованном позднее тексте документа, однако, содержится формулировка без указания конкретных сроков. "Литва возобновит свою военную тренировочную миссию на Украине в будущем, дополнив таким образом свои общие национальные и международные усилия по подготовке украинских военнослужащих", - отмечается в документе. Литва отправляла военных инструкторов на Украину до начала российской специальной военной операции.

В тексте договора также указано, что военная помощь, полученная Украиной от Литвы, достигла в этом году €80 млн, из которых €35 млн направлены на чешскую инициативу по закупке артиллерийских снарядов. При этом, как добавили в Киеве, Литва будет стремиться ежегодно выделять на военную помощь Украине порядка 0,25% своего ВВП.

Президенты Украины и Литвы Владимир Зеленский и Гитанас Науседа подписали сегодня на полях саммита ЕС в Брюсселе двусторонний договор о безопасности. Он заключен на 10 лет и предусматривает сотрудничество в сферах кибернетической безопасности, разведки и контрразведки, борьбы с химическими, биологическими и другими рисками, а также оказание Литвой военной, гуманитарной и финансовой помощи Украине, участие в укреплении ее экономической и энергетической стабильности.

О возможной отправке войск на Украину

Идея о возможной отправке на Украину сухопутных войск западных стран стала обсуждаться после заявления президента Франции Эмманюэля Макрона, который в конце февраля утверждал, что этот вопрос поднимался на встрече в Париже с участием представителей около 20 западных стран. По его словам, тогда участники не пришли к консенсусу по этому вопросу, однако такого сценария в будущем исключать нельзя. Позже он вновь допустил рассмотрение вопроса об отправке войск на Украину в случае просьбы Киева, "если российские силы прорвут линию фронта", а затем газета Le Monde сообщила, что Макрон хочет создать в ЕС коалицию для совместной отправки инструкторов на Украину.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что появление иностранных воинских контингентов на Украине будет чревато крайне негативными последствиями вплоть до непоправимых. 

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