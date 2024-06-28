Первый замсекретаря Совбеза РФ ожидает, что скоро НАТО разместит в Финляндии дополнительные войска и вооружения

Москва. 27 июня. ИНТЕРФАКС - В ближайшее время Финляндия станет площадкой для дополнительного размещения войск и ударного вооружения Североатлантического альянса (НАТО), считает первый заместитель секретаря СБ РФ Рашид Нургалиев.

"В ближайшей перспективе следует ожидать, что эта страна станет площадкой для размещения дополнительных войск и ударных вооружений альянса", - говорится в статье Нургалиева, размещенной на сайте Совбеза.

В ней Нургалиев напоминает, что в начале 2024 года в рамках блоковой дисциплины Хельсинки разрешили авиации США и других стран НАТО базироваться на финских аэродромах, а также предоставили американцам беспрепятственный доступ к военным объектам.