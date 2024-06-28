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РИА Новости

Мир подошел к точке невозврата, считает Медведев

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Дмитрий Медведев
Дмитрий Медведев.
Источник изображения: © РИА Новости / Сергей Гунеев

Медведев: мир не просто радикально изменился, а подошел к точке невозврата

С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июн - РИА Новости. Мир сегодня не просто радикально изменился, а подошел к точке невозврата, необходимо найти основу для разрешения накаленных до предела противоречий, заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

"Сегодня мир не просто стал радикально другим, чем прежде. К сожалению, он, по сути, подошел к точке невозврата и правовая система вместе с ним. Наша общая цель - сделать все, чтобы найти основу для разрешения накаленных до предела противоречий", - сказал Медведев на пленарном заседании Петербургского международного юридического форума в четверг.

Наиболее прочной основой для этого он назвал "осознание и утверждение ценности международного права, которую мы обязаны сохранить в глобальном масштабе". "Несмотря на все конфликты, несмотря на все споры, несмотря на отсутствие взаимопонимания, это сделать необходимо", - подчеркнул зампред Совбеза.

Петербургский международный юридический форум (ПМЮФ) проходит в Северной столице 26-28 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЮФ.

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Страны
Россия
Персоны
Медведев Дмитрий
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