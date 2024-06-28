В США заявили, что российский спутник "Ресурс-П" развалился в космосе

Космическое командование американских ВС отметило, что ситуация не представляет никакой угрозы

НЬЮ-ЙОРК, 27 июня. /ТАСС/. Космическое командование ВС США утверждает, что российский аппарат "Ресурс П" якобы развалился на околоземной орбите.

"Космическое командование может подтвердить разрушение выведенного из эксплуатации российского аппарата "Ресурс П1", это произошло на низкой околоземной орбите 26 июня", - говорится в заявлении, опубликованном на странице командования в X (ранее Twitter).

Утверждается, что аппарат развалился на 100 кусочков, командование не видит в этом никакой угрозы.

Космические аппараты "Ресурс-П" предназначены для высокодетального, широкозахватного и гиперспектрального оптико-электронного наблюдения за поверхностью Земли в интересах Минприроды, МЧС, Минсельхоза, Росреестра, Росгидромета и Росрыболовства. Срок активного существования на орбите составляет пять лет.