НАТО предложит Украине "мостик" к членству, надеясь, что этого хватит (The New York Times, США)

NYT: вместо членства НАТО предложит Киеву миссию по координации помощи

Никаких переговоров о присоединении Киева к НАТО на предстоящем саммите альянса в Вашингтоне не будет, пишет NYT. Вместо этого, чтобы успокоить Зеленского, США создадут миссию для долгосрочной помощи Украине со штаб-квартирой в Германии.

Стивен Эрлангер (Steven Erlanger)

На предстоящем саммите в Вашингтоне, посвященном 75-летию НАТО, альянс предложит Украине новую штаб-квартиру для управления военной помощью, заявили официальные лица. Это послужит гарантией долгосрочных обязательств альянса в области безопасности и считается “мостиком” к будущему членству Киева.

Президент Владимир Зеленский — наряду с некоторыми странами Центральной Европы — горячо надеялся, что на саммите, который пройдет с 9 по 11 июля, страна сможет наконец начать переговоры о членстве в НАТО.

Однако вместо этого альянс объявит о согласии создать в Германии миссию для координации всех видов помощи Украине в долгосрочной перспективе, заявили представители США и НАТО. Этот шаг призван послать сильный сигнал о неколебимой поддержке союзников не только Киеву, но и Москве, которая рассчитывает, что Запад устанет, а его поддержка иссякнет.

Под эгидой НАТО миссия продолжит работу даже в том случае, если ноябрьские выборы выиграет Дональд Трамп, убежденный критик альянса и помощи Украине.

Администрация Байдена и представители НАТО выступили с этой идеей, чтобы обнадежить Киев чем-то конкретным, даже считая, что сейчас неподобающий момент для принятия Украины в альянс.

Дело не только в том, что страна по-прежнему находится в состоянии войны, и НАТО рискует сделаться активной участницей боевых действий. Президент Байден и канцлер Германии Олаф Шольц заявили, что Украине предстоит провести ключевые реформы, чтобы уменьшить коррупцию, укрепить демократию и упрочить верховенство закона.

Есть надежда, что миссия и воплощенные ею обязательства удовлетворят Зеленского, и будущий саммит пройдет более гладко, чем предыдущий. Год назад в Вильнюсе Зеленский недвусмысленно выразил недовольство тем, что Украине до сих пор не предложили четких сроков проведения переговоров о членстве.

Новая миссия объединит разные сферы деятельности нынешней “коалиции возможностей” — стран, предоставивших Украине системы противовоздушной обороны, артиллерию, истребители F-16, боеприпасы и обучение.

Она также будет координировать подготовку украинских военных в союзнических странах и долгосрочные двусторонние соглашения о безопасности, которые с Киевом уже подписали некоторые страны. Об этом сообщили представители США и НАТО на условиях анонимности, поскольку подробности плана еще не объявлены.

При этом все страны НАТО согласны с созданием миссии, заявили чиновники — и это будет оговорено на саммите отдельно.

Прежде помощь Украине предоставлялась преимущественно на индивидуальной основе, при этом не всегда учитывались соображения эффективности или самые насущные потребности Киева. По словам осведомленных официальных лиц, объединение основных направлений помощи и обучения под одним командованием призвано откалибровать и согласовать поток помощи.

Миссия получит название “Помощь НАТО в обеспечении безопасности и обучении для Украины” (NSATU) и будет бороться с дублированием возможностей и осложнениями с отправкой на Украину различных типов вооружений.

Одним из примеров, по словам представителей США и НАТО, — недавнее предложение Франции передать в дар неопределенное количество истребителей “Мираж” (Mirage), хотя Украина уже столкнулась с трудностями с подготовкой пилотов и выполнением полетов на F-16. “Мираж” — не менее сложный самолет и требует отдельной подготовки, запчастей и технического обслуживания, поэтому его передача грозит исчерпать возможности Украины.

Штаб-квартирой миссии станет военная база США в немецком Висбадене, а возглавлять ее будет “трехзвездный” генерал-лейтенант (вероятно, американец), подчиняющийся непосредственно высшему военачальнику НАТО и США в Европе генералу Кристоферу Каволи.

Передача миссии под начало НАТО и генерала Каволи обезопасит ее от любых политических перемен в Вашингтоне, сказал бывший американский посол при альянсе Иво Даалдер, осведомленный о планах.

К новой миссии также подключатся уже размещенные в Висбадене силы США, которые займутся поставками оружия и обучением личного состава.

Она будет работать параллельно с Контактной группой по обороне Украины, которая под руководством Америки координирует поставки оружия из примерно 50 стран (то есть значительно шире 32 членов НАТО). На том, чтобы она пока оставалась под американским контролем, настоял ее создатель министр обороны Ллойд Остин, сообщили официальные лица.

Официально группа не будет именоваться “миссией” из-за возражений Германии, которая хочет избежать намеков на то, что она сама и, расширительно, весь альянс находятся в состоянии войны с Россией, сказал Даалдер, хотя Москва уже расценивает свою спецоперацию на Украине как “самозащиту” от постоянно расширяющейся и враждебной НАТО.

“Это целенаправленная попытка обезопасить наши усилия от Трампа и сблизить Украину и НАТО для поддержки страны сегодня и в будущем”, — прокомментировал Даалдер.

Администрация Байдена не комментировала подробностей плана во всеуслышание. Однако советник по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что саммит покажет, что союзники предпринимают “конкретные шаги”, чтобы приблизить Украину и обеспечить ей “мостик к возможному членству”. На прошлогоднем саммите НАТО альянс также не предложил Украине фиксированных сроков и четкого пути к членству и не начал об этом переговоры. Господин Зеленский остался недоволен, однако общая позиция альянса на этом саммите не изменится.

Нежелание НАТО идет вразрез с Европейским союзом, который во вторник начал переговоры о членстве как с Украиной, так и с Молдавией.

Ожидается, что эти переговоры продлятся несколько лет, однако они знаменуют собой важный и символический момент для обеих стран — борющейся с российским натиском Украины и Молдавии, которая опасается, что станет следующей.

Уходящий в отставку генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг туманно рассказал о планах новой миссии после встречи министров обороны альянса 14 июня. На последующей пресс-конференции он сообщил, что о ней будет объявлено на саммите в Вашингтоне, и она “поставит нашу поддержку Украины на более прочную основу на долгие годы вперед”.

Назвав новую миссию “ключевым результатом саммита” и “дальнейшим шагом на пути Украины к вступлению в альянс”, он подчеркнул, что эти усилия “не делают НАТО участницей конфликта, но усилят нашу поддержку Украины и ее прав на самооборону”.

Стивен Эрлангер — главный дипломатический корреспондент в Европе, живет в Берлине. Писал репортажи из более чем 120 стран, включая Таиланд, Францию, Израиль, Германию и бывший СССР