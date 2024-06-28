Зеленский признал, что Киев не хочет затягивания конфликта из-за больших потерь

Президент Украины отметил, что у Украины не было каких-либо контактов с РФ после конференции в Швейцарии, где несколько стран заявили о необходимости обсуждения урегулирования с Москвой

БРЮССЕЛЬ, 27 июня. /ТАСС/. Украина не хочет затягивания конфликта, потому что у нее много раненых и убитых на поле боя. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский по прибытии на саммит Евросоюза.

"Мы должны положить этот план [урегулирования] на стол в течение нескольких месяцев. У нас нет много времени, потому что у нас много раненых и убитых на поле боя <...>. Поэтому мы не хотим, чтобы эта война продолжалась годами. Поэтому мы хотим приготовить этот мирный план ко второму саммиту", - сказал Зеленский. Ранее на Украине сообщали, что после первой конференции в Швейцарии будет подготовлен план урегулирования, который затем планируется представить России на второй такой встрече.

Зеленский при этом добавил, что у Украины не было каких-либо контактов с РФ после конференции в Швейцарии, где несколько стран заявили о необходимости обсуждения урегулирования с Москвой. "У меня не было диалога с ними за это время <...>. Если это происходит в тени, в секрете, то это не про нас. Мы хотим это делать открыто", - отметил он.

14 июня президент РФ Владимир Путин на встрече с руководством МИД назвал условия для урегулирования ситуации на Украине. Среди них вывод Вооруженных сил Украины из Донбасса и Новороссии, отказ Киева от вступления в НАТО. Кроме того, Россия считает необходимыми отмену всех западных санкций против нее и установление внеблокового и безъядерного статуса Украины. Путин указал, что если Украина и Запад откажутся от этих условий, то в дальнейшем они могут измениться. Киев российский мирный план отверг.