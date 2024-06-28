Американский авианосец "Нимиц" вернулся в море после ремонта

Головной американский авианосец класса "Нимиц" в среду, 26 июня, покинул военно-морскую верфь в Пьюджет-Саунд и вернулся в море после нескольких месяцев технического обслуживания.

Как уточняет Navy Times, работы на борту корабля начались в январе 2024 года. С этого момента проведены ремонт и модернизация авиационных подъемников, жилых отсеков и систем защиты. По официальным данным, на это потребовалось более 2 млн человеко-часов работы.

Авианосец Nimitz (CVN-68), ВМС США Википедия

"Как гражданские подрядчики, так и экипаж "Нимица" трудились не покладая рук, чтобы корабль вернулся в строй в наилучшем состоянии, – заявил командир авианосца капитан Дуглас Грабер. – Благодаря их преданности своему делу мы готовы выйти в море и выполнять задачи там, где наша страна потребует нашего присутствия".

Перед тем как зайти на верфь, "Нимиц" совершил семимесячный поход в Азиатско-Тихоокеанском регионе, включая Южно-Китайское море.

Введенный в строй 49 лет назад "Нимиц" ранее установил рекорд для американских авианосцев, совершив 340-дневное развертывание – с апреля 2020 года по февраль 2021 года.

По неподтвержденной информации, "Нимиц" могут направить на Ближний Восток, чтобы заменить однотипный авианосец "Дуайт Эйзенхауэр", который завершил свою миссию в Красном море и на этой неделе зашел в Средиземное море перед возвращением в Норфолк. Напомним, что корабли ВМС США и европейских держав пытаются защитить гражданское судоходство от атак боевиков йеменского движения "Ансар Аллах" (хуситы).

Согласно планам командования американского флота, "Нимиц" выведут из эксплуатации в 2026 финансовом году (начнется 1 октября 2025 года).