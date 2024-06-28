В России создали усовершенствованный аналог украинского дрона "Баба-Яга"

"Звезда": обновленный дрон "Баба-Яга" неуязвим для систем РЭБ противника

МОСКВА, 27 июня/ Радио Sputnik. Инженеры группировки войск "Восток" из Забайкалья создали усовершенствованный аналог украинского беспилотника "Баба-Яга", увеличив его грузоподъемность и дальность полета, сообщает телеканал "Звезда".

"(Дрон, – ред.) может находиться в воздухе около получаса. Он несет девять килограмм, то есть две мины. За полчаса он уходит на расстояние до 50 километров", – рассказал телеканалу оператор БПЛА с позывным "Рысь".

Для того чтобы промышленный квадрокоптер мог нести два снаряда, инженеры напечатали на 3D-принтере специальные устройства для сброса. Однако главное отличие российской "Бабы-Яги" – неуязвимость для вражеской системы РЭБ и устойчивость к антидроновым ружьям.

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