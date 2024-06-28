Войти
РИА Новости

В России создали усовершенствованный аналог украинского дрона "Баба-Яга"

216
0
0
Военнослужащий ВС РФ управляет беспилотным летательным аппаратом в зоне проведения специальной военной операции
Военнослужащий ВС РФ управляет беспилотным летательным аппаратом в зоне проведения специальной военной операции.
Источник изображения: © РИА Новости / Константин Михальчевский

"Звезда": обновленный дрон "Баба-Яга" неуязвим для систем РЭБ противника

МОСКВА, 27 июня/ Радио Sputnik. Инженеры группировки войск "Восток" из Забайкалья создали усовершенствованный аналог украинского беспилотника "Баба-Яга", увеличив его грузоподъемность и дальность полета, сообщает телеканал "Звезда".

"(Дрон, – ред.) может находиться в воздухе около получаса. Он несет девять килограмм, то есть две мины. За полчаса он уходит на расстояние до 50 километров", – рассказал телеканалу оператор БПЛА с позывным "Рысь".

Для того чтобы промышленный квадрокоптер мог нести два снаряда, инженеры напечатали на 3D-принтере специальные устройства для сброса. Однако главное отличие российской "Бабы-Яги" – неуязвимость для вражеской системы РЭБ и устойчивость к антидроновым ружьям.

Радио Sputnik также сообщало, что в Минобороны РФ рассказали о "500 доработках" российских танков.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
БПЛА
Похожие новости
28.07.2008
Многозначительная улыбка главкома российских ВВС. Американцы его по-своему порадовали Александра Зелина
01.07.2008
«РОССИЙСКАЯ ВЫСТАВКА ВООРУЖЕНИЯ. НИЖНИЙ ТАГИЛ 2008» («RUSSIAN EXPO ARMS – 2008») и «ОБОРОНА И ЗАЩИТА 2008» («RUSSIAN DEFENCE EXPO 2008»)
30.05.2008
"Я не считаю РСК "МиГ" проблематичной". Глава "МиГа" о вхождении в объединенную корпорацию и перспективах российских самолетов на мировых рынках
21.05.2008
18 мая завершил свою работу Международный салон «Комплексная безопасность» (ISSE-2008)
28.08.2007
"МАКС-2007": новинки, сюрпризы, рекорды
11.05.2007
БЛИЖЕ И БЛИЖЕ К ЗЕМЛЕ ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ НУЖНЫ НЕ ТОЛЬКО АВИАПРОМУ, НО И КРЕСТЬЯНАМ
05.10.2006
Космическая оборона России возрождается
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 28.06 05:28
  • 2253
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 28.06 05:24
  • 89
Эксперт считает, что авианосцы ВМФ РФ целесообразно использовать в Тихоокеанском флоте
  • 28.06 01:51
  • 1
"Им придется сложнее". Битва на море приняла новый оборот
  • 28.06 01:41
  • 1
Малые с силами: на что способны новые быстроходные бронекатера
  • 28.06 00:18
  • 1
О военном строительстве в РФ и США.
  • 27.06 23:57
  • 520
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 27.06 23:14
  • 2
«Небо – это такая зараза… хорошая»: Константин Тимофеев о Ту-214, ПАК ДА и Superjet
  • 27.06 19:25
  • 2
МИД ОАЭ: партнерство с РФ и Украиной способствовало обмену пленными
  • 27.06 19:25
  • 3
Штурмовики ВС РФ рассказали о применении новой тактики ведения боя
  • 27.06 17:16
  • 20
Об устарелости российских НАПЛ.
  • 27.06 16:46
  • 0
О танках (ОБТ) в современном бою.
  • 27.06 16:32
  • 0
Бизнес и ничего личного
  • 27.06 14:23
  • 3
М. Климов о российских НАПЛ, 2015 г.
  • 27.06 10:35
  • 20
Главком ВМФ: производство подлодок типа "Варшавянка" и "Лада" продолжится
  • 27.06 05:10
  • 0
О Черноморском флоте.