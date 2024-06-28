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Военное обозрение

«Танк пятого поколения»: раскрыты характеристики франко-немецкого ОБТ EMBT-ADT 140

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Источник изображения: topwar.ru

Франко-немецкий конгломерат KNDS продемонстрировал на Парижской выставке Eurosatory 2024 инновационный ОБТ EMBT-ADT 140, оснащенный новой 140-мм пушкой ASCALON, раскрыв ряд характеристик техники. Данная машина была представлена разработчиком как «танк нового поколения».

Программа создания E-MBT («европейский основной боевой танк») – предшественника перспективного европейского ОБТ MGCS – была анонсирована в 2018 году и предназначена для замены Leclerc и Leopard 2. Новая техника представляет собой «гибрид» этих двух типов танков, используя башню французского ОБТ и корпус от немецкой машины.

Источник изображения: topwar.ru

Однако в версии EMBT-ADT 140 новое изделие получило прототип дистанционно управляемой башни Ascalon (ADT 140), вооруженной 140/48-мм пушкой Ascalon R с автоматом заряжания и с БК на 22 выстрела. Кроме того, она оснащена спаренной 20-мм автоматической пушкой с БК на 300 снарядов, ДУМВ ARX30 с 30-мм пушкой (150 выстрелов) и 7,62-мм пулеметом (200 патронов).

Источник изображения: topwar.ru

Башня оборудована многоцелевым комплексом сенсоров с 6 противодроновыми радарами, 4 датчиками лазерного и ракетного предупреждения, акустическим детектором (улавливающим выстрелы со стороны противника) и 360-градусной системой оповещения о местной обстановке.

Источник изображения: topwar.ru

EMBT-ADT 140 снаряжен сменной броней, встроенной защитой от атак сверху, распределенной КАЗ из 22 ПУ для полной полусферической защиты.

Танк, оснащенный силовым агрегатом мощностью 1100 кВт (1500 л.с.), развивает скорость на дороге 65 км/ч с дальностью хода свыше 450 км; дорожный просвет составляет 450 мм.

KNDS в мае 2024 года провела успешное тестирование новой 140-мм пушки Ascalon на испытательном полигоне. Его отличительной особенностью является модульность: в течение часа 120-мм ствол может быть заменен на 140 мм. Первые испытания башни со 140-мм пушкой планируется провести в 2025 году.

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  • В новости упоминаются
Продукция
Leclerc
Leopard-2
MGCS
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