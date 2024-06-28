Войти
Военное обозрение

Премьер-министр Эстонии: Мы должны определить победу как нашу цель в украинском конфликте

202
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Военная победа должна стать целью Североатлантического альянса в плане украинского конфликта. С таким заявлением выступила премьер-министр Эстонии Кая Каллас на совместной пресс-конференции, которую она провела после встречи с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

По мнению главы эстонского правительства, сейчас НАТО не слишком четко обозначает свою цель в украинском конфликте. Это якобы и создает препятствия для «победы Украины», которой в действительности и быть не может.

Мы должны определить победу как нашу цель в украинском конфликте, потому что нельзя выиграть войну, если победа не определена как цель

- заявила премьер-министр Эстонии.

Казалось бы, к заявлениям руководителя правительства карликового прибалтийского государства можно было бы не прислушиваться. Но дело в том, что в пятницу, как ожидается, Кая Каллас будет назначена главой дипломатии Евросоюза и займет этот пост на ближайшие пять лет. То есть, она станет отвечать за всю внешнюю политику ЕС.

Поскольку Каллас в вопросе украинского конфликта, как и большинство прибалтийских политиков, можно отнести к представителям «ястребов», общий вектор европейской внешней политики в ближайшее время будет вполне понятным.

Что же касается рассуждений о «победе» Украины, то европейские политики по-прежнему демонстрируют полное отсутствие адекватности в вопросах оценки реальной ситуации. Украинские формирования терпят поражение на фронте, российская армия наступает, постепенно освобождая населенные пункты и оттесняя противника. В такой ситуации надо рассуждать не о «победе», а о том, как сохранить хотя бы часть существующей под контролем киевского режима Украины.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Эстония
Проекты
636.3
NATO
Евросоюз
Похожие новости
10.11.2021
США готовят поход на восток
06.11.2013
НАТО переходит в кибернаступление на учениях Steadfast Jazz - 2013
02.10.2013
«Запад-2013» - учения против НАТО ("Polska Zbrojna", Польша)
12.07.2011
Реформа Вооруженных cил Украины: актуальность, международный опыт, национальные особенности и приоритеты
06.07.2009
Дайджест журнала «Военный парад» № 3 (93), Май - Июнь 2009 года
18.10.2006
Большая противоракетная игра
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 28.06 05:28
  • 2253
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 28.06 05:24
  • 89
Эксперт считает, что авианосцы ВМФ РФ целесообразно использовать в Тихоокеанском флоте
  • 28.06 01:51
  • 1
"Им придется сложнее". Битва на море приняла новый оборот
  • 28.06 01:41
  • 1
Малые с силами: на что способны новые быстроходные бронекатера
  • 28.06 00:18
  • 1
О военном строительстве в РФ и США.
  • 27.06 23:57
  • 520
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 27.06 23:14
  • 2
«Небо – это такая зараза… хорошая»: Константин Тимофеев о Ту-214, ПАК ДА и Superjet
  • 27.06 19:25
  • 2
МИД ОАЭ: партнерство с РФ и Украиной способствовало обмену пленными
  • 27.06 19:25
  • 3
Штурмовики ВС РФ рассказали о применении новой тактики ведения боя
  • 27.06 17:16
  • 20
Об устарелости российских НАПЛ.
  • 27.06 16:46
  • 0
О танках (ОБТ) в современном бою.
  • 27.06 16:32
  • 0
Бизнес и ничего личного
  • 27.06 14:23
  • 3
М. Климов о российских НАПЛ, 2015 г.
  • 27.06 10:35
  • 20
Главком ВМФ: производство подлодок типа "Варшавянка" и "Лада" продолжится
  • 27.06 05:10
  • 0
О Черноморском флоте.