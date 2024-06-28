Военкор о ситуации в зоне СВО: сейчас очень важный момент

Военкор Мамсуров об СВО: самое страшное позади, самое тяжелое – впереди

"Последние десять километров марафона". Военный корреспондент Георгий Мамсуров в эфире радио Sputnik перечислил направления СВО, на которых российские войска продвигаются вперед.

Как развиваются события на разных направлениях специальной военной операции, рассказал в эфире радио Sputnik Георгий Мамсуров, военный корреспондент Соловьев Live, ведущий программы "Башня Мамсурова".

"Серьезное движение вперед было на Харьковском направлении, в том числе в Волчанске. Судя по сводкам Минобороны, наши парни уже давно находятся на территории города, выбили противника за реку, и прямо сейчас продолжается зачистка этих участков. В Волчанске тяжелые бои, и в принципе оперативную информацию оттуда на данный момент не получает никто, кроме военных штабов. Дальше Купянское направление, там идет давление на противника, взято несколько населенных пунктов. Противник пытается на протяжении последней недели контратаковать, но безуспешно", – отметил Георгий Мамсуров.

По словам военкора, российские подразделения продолжают продвигаться вперед и на других участках линии боевого соприкосновения.

"Движение на Краснолиманском направлении, это поселок Розовка, о нем мы тоже можем слышать в сводках Минобороны… <…> Приступили к штурму Раздоловки, это маленький, но серьезный стратегически населенный пункт, он позволит развивать наше наступление дальше на Краматорск и Славянск. На Артемовском направлении… продолжаются штурмовые действия нашей армии, хоть и без серьезных прорывов вперед. На юге Авдеевского участка – это вообще максимально тяжелый участок фронта – мы продолжаем идти вперед", – добавил Георгий Мамсуров.

С украинской стороны на "проблемные" участки фронта перебрасываются полицейские батальоны, которые играют роль заградотрядов, добавил он.

"За последние две недели на проблемные участки Вооруженные силы Украины перекидывают в том числе полицейские батальоны <…> Это делается для того, чтобы в том числе работать… как заградотряды. Может, звучит немножко пафосно слово "заградотряд", но когда ты видишь, что по штурмовым подразделениям противника работают свои же, поднимают их в атаку, работают в свой же окоп, ты понимаешь, что это реальность, это война", – сказал Георгий Мамсуров.

Недооценивать ВСУ нельзя, считает он.

"Силы у противника есть, нельзя его недооценивать. <…> Самое страшное позади, впереди самое тяжелое, это боевая работа, которую парни делают ежедневно. Сейчас очень важный момент, это как… последние десять километров марафона", – заключил Георгий Мамсуров.