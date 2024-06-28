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РИА Новости

Рябков оценил перспективы передачи дальнобойных ракет союзникам

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Сергей Рябков
Сергей Рябков.
Источник изображения: © РИА Новости / Владимир Астапкович

Рябков: интенсивность переговоров России и стран-союзников по теме ВТС усилилась

МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Интенсивность переговоров Москвы и стран-союзников по теме военно-технического сотрудничества усилилась в последнее время, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, комментируя вопрос о возможности передачи дальнобойных ракет странам-партнерам.

"За последнее время тематика военного и военно-технического сотрудничества России с союзниками, со стратегическими партнерами расширилась, и расширилась география таких обсуждений... География нашей страны такова, что она некоторые возможности открывает в этом плане, но и работа по партнерам, по союзникам, интенсифицируется. В должное время информация на этот счет, я уверен, появится", - сказал он в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия-1".

Отвечая на уточняющий вопрос, о каких странах идет речь, Рябков посоветовал посмотреть на карту. "Не нужно обладать глубоким дедуктивным методом, чтобы что-то такое понять", - добавил он.

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Страны
Россия
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