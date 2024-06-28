«Стреляй и убегай»: Нидерланды представили 120-мм мобильный миномет Viper

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Компания Defenture из Нидерландов представила новое изделие Viper 120, оснащенное 120-мм минометом.
Новое мобильное средство поражения разработано в рамках концепции «стреляй и убегай», предусматривающей быстрое перемещение после открытия огня по противнику.
- заявляет разработчик.
В качестве базы выступает мобильная платформа Defenture GRF, которая из-за своих небольших габаритов может транспортироваться вертолетами. Она обладает полным приводом и способностью преодолевать брод глубиной 860 мм, что делает машину высокоманевренным средством. Возможна установка модульной баллистической защиты.
Минометная система, разработанная в сотрудничестве с испанской компанией Escribano Mechanical Engineering, может быть установлена на шасси GRF в течение нескольких часов. На текущем этапе проектирования Viper вооружен 120-мм минометной установкой Thales 2R2M и может нести до 20 выстрелов. Максимальная дистанция огня при использовании боеприпасов повышенной дальности составляет 13 км. Но возможна установка 81-мм миномета.
Как утверждается, требуется всего 15 секунд, чтобы подготовить Viper к ведению огня. Столько же времени необходимо для свертывания системы.