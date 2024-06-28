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ТАСС

JAXA перестала получать сигналы от лунного модуля SLIM

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Лунный модуль SLIM
Лунный модуль SLIM.
Источник изображения: JAXA/ Takara Tomy/ Sony Group Corporation/ Doshisha University via AP

Первый японский лунный модуль осуществил посадку на Луне 20 января, однако после этого был выключен, поскольку испытывал проблемы с получением энергии от солнечных элементов и питался за счет встроенного аккумулятора

ТОКИО, 27 июня. /ТАСС/. Первый лунный модуль SLIM перестал передавать какие-либо сигналы на Землю, попытки выйти с ним на связь не увенчались успехом. Об этом сообщило Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA).

"Мы пытались связаться с модулем SLIM с ночи 21 июня до утра 27 июня, но передачу радиоволн от SLIM не удалось подтвердить. Обратите внимание, что SLIM изначально не предназначался для использования в ночное время и мы смогли получить все необходимые данные еще до первой лунной ночи. Таким образом, данная ситуация не окажет негативного влияния на результаты проекта SLIM. Мы также быстрыми темпами приступаем к анализу полученных к настоящему времени данных", - говорится в сообщении ведомства.

Первый японский лунный модуль осуществил посадку на Луне 20 января, однако после этого был выключен, поскольку испытывал проблемы с получением энергии от солнечных элементов и питался за счет встроенного аккумулятора. Работу аппарата удалось восстановить 29 января благодаря изменению угла падения солнечных лучей на Луну, после чего была проведена съемка прилегающего района с помощью специальной спектроскопической камеры.

1 февраля аппарат был переведен в спящий режим в связи с наступлением лунной ночи, 26 февраля он был запущен с некоторыми ограничениями, но JAXA удалось передать аппарату сигнал и получить от него ответ. 1 марта специалисты JAXA вновь перевели его в спящий режим в надежде возобновить связь в конце месяца. После второй лунной ночи с аппаратом вновь получилось установить связь 28 марта, затем 1 апреля он опять "заснул".

Аппарат SLIM высотой 2,4 м и массой 200 кг предназначен для изучения кратеров и рельефа Луны с помощью технологий, аналогичных применяемым в системах распознавания лиц. SLIM оснащен специальной камерой, которая позволяет измерять содержание железа и других элементов в породах на лунной поверхности. Полученные аппаратом данные предполагается использовать, в частности, в рамках лунной программы Artemis Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства. 

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