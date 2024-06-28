Нормативно-правовую базу по ДЗЗ полностью завершат к концу 2025 года

Как отметил замдиректора департамента автоматических космических комплексов, систем навигации и ДЗЗ Роскосмоса Валерий Заичко, этой базой будет предусмотрено создание собственного национального центра дистанционного зондирования Земли

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Нормативно-правовая база, регулирующая правоотношения в сфере дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ), будет окончательно сформирована в 2025 году. Такое мнение выразил заместитель директора департамента автоматических космических комплексов, систем навигации и ДЗЗ Роскосмоса Валерий Заичко.

"Я думаю, что к концу 2025 года уже будет полностью сформирована та нормативно-правовая база, которая полностью регулирует правоотношения в области дистанционного зондирования Земли в Российской Федерации", - сказал он на заседании межведомственной комиссии по использованию результатов космической деятельности.

По его словам, этой базой будет предусмотрено создание собственного национального центра ДЗЗ с созданием государственной космической системы ДЗЗ, а также операторов - государственных и негосударственных. "И таким образом у нас будет выстроена эта цепочка и полностью готовая система для того, чтобы функционировало то, что мы задумали, о чем говорим сегодня", - заключил Заичко.