Войти
ТАСС

Нормативно-правовую базу по ДЗЗ полностью завершат к концу 2025 года

215
0
0
Снимки ЕТРИС ДЗЗ
Снимки единой территориально-распределенной информационно системы дистанционного зондирования Земли (ЕТРИС ДЗЗ).
Источник изображения: http://www.spacecorp.ru/

Как отметил замдиректора департамента автоматических космических комплексов, систем навигации и ДЗЗ Роскосмоса Валерий Заичко, этой базой будет предусмотрено создание собственного национального центра дистанционного зондирования Земли

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Нормативно-правовая база, регулирующая правоотношения в сфере дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ), будет окончательно сформирована в 2025 году. Такое мнение выразил заместитель директора департамента автоматических космических комплексов, систем навигации и ДЗЗ Роскосмоса Валерий Заичко.

"Я думаю, что к концу 2025 года уже будет полностью сформирована та нормативно-правовая база, которая полностью регулирует правоотношения в области дистанционного зондирования Земли в Российской Федерации", - сказал он на заседании межведомственной комиссии по использованию результатов космической деятельности.

По его словам, этой базой будет предусмотрено создание собственного национального центра ДЗЗ с созданием государственной космической системы ДЗЗ, а также операторов - государственных и негосударственных. "И таким образом у нас будет выстроена эта цепочка и полностью готовая система для того, чтобы функционировало то, что мы задумали, о чем говорим сегодня", - заключил Заичко. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Роскосмос
Похожие новости
30.08.2006
ЕКА не исключает возможности запуска модернизированных кораблей "Союз" с космодрома Куру
29.08.2006
C 2015 года Россия начнет строить новую орбитальную станцию вместо МКС
28.08.2006
Пятый Международный аэрокосмический конгресс начинал работу в Москве
25.08.2006
На базе НПО ПМ создадут отраслевой центр крупногабаритных трансформируемых систем
23.08.2006
Пятый Международный Аэрокосмический Конгресс
17.08.2006
Новый спутник семейства Arabsat запустят в ноябре
16.08.2006
Россия намерена предложить Казахстану возобновить запуски РС-20 "Днепр"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 28.06 05:28
  • 2253
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 28.06 05:24
  • 89
Эксперт считает, что авианосцы ВМФ РФ целесообразно использовать в Тихоокеанском флоте
  • 28.06 01:51
  • 1
"Им придется сложнее". Битва на море приняла новый оборот
  • 28.06 01:41
  • 1
Малые с силами: на что способны новые быстроходные бронекатера
  • 28.06 00:18
  • 1
О военном строительстве в РФ и США.
  • 27.06 23:57
  • 520
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 27.06 23:14
  • 2
«Небо – это такая зараза… хорошая»: Константин Тимофеев о Ту-214, ПАК ДА и Superjet
  • 27.06 19:25
  • 2
МИД ОАЭ: партнерство с РФ и Украиной способствовало обмену пленными
  • 27.06 19:25
  • 3
Штурмовики ВС РФ рассказали о применении новой тактики ведения боя
  • 27.06 17:16
  • 20
Об устарелости российских НАПЛ.
  • 27.06 16:46
  • 0
О танках (ОБТ) в современном бою.
  • 27.06 16:32
  • 0
Бизнес и ничего личного
  • 27.06 14:23
  • 3
М. Климов о российских НАПЛ, 2015 г.
  • 27.06 10:35
  • 20
Главком ВМФ: производство подлодок типа "Варшавянка" и "Лада" продолжится
  • 27.06 05:10
  • 0
О Черноморском флоте.