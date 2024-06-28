Каллас: НАТО должна определить "военную победу Киева" как цель в конфликте на Украине

По ее словам, "нельзя выиграть войну, если победа не определена как цель"

БРЮССЕЛЬ, 27 июня. /ТАСС/. Страны Североатлантического альянса должны поставить "военную победу Киева" в качестве цели в конфликте на Украине. Об этом заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас на совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

"Мы должны определить победу как нашу цель в войне, потому что нельзя выиграть войну, если победа не определена как цель", - заявила Каллас, которая, как ожидается, в пятницу будет назначена главой дипломатии ЕС на следующие 5 лет.

Как сообщило 25 июня агентство DPA, лидеры стран Евросоюза достигли договоренности о выдвижении Каллас в качестве верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности. Пост главы евродипломатии занимает Жозеп Боррель.

Президент РФ Владимир Путин на встрече с руководством МИД России 14 июня назвал условия для урегулирования ситуации на Украине. Среди них вывод украинских сил из Донбасса и Новороссии, отказ Киева от вступления в НАТО. Кроме того, Россия считает необходимым отмену всех западных санкций против нее и установление нейтрального, внеблокового, безъядерного статуса Украины.