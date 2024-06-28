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Полковник объяснил долет украинских беспилотников до Московской и Тверской областей

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Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters
Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters.

Эксперт Матвийчук предположил, что часть дронов ВСУ запускается диверсантами

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА), которыми Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать Московскую и Тверскую области, вероятно, были запущены диверсантами с территории России, предположил военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. Своим мнением специалист поделился в беседе с «Лентой.ру».

Я предполагаю, что эти дроны запускаются не с территории Украины, а с территории России так называемыми спящими ячейками диверсантов, которые были заброшены еще до начала конфликта или попали на нашу территорию через третьи страны

Анатолий Матвийчук

военный эксперт, полковник в отставке

«Полет на протяжении 600-700 километров не может пройти, чтобы его не раскрыли наши средства. Так что я полагаю, что они были запущены с какой-то лесной поляны или с дачи и тому подобное для нанесения ударов по объектам Московской области и Тверской области», — объяснил Матвийчук.

В ночь на четверг, 27 июня, ВСУ выпустили семь БПЛА по трем регионам России. Четыре дрона удалось перехватить средствами противовоздушной обороны (ПВО) над Тверской областью, два — над территорией Московской, еще один — над Белгородской областью. В Минобороны назвали действия Украины попыткой совершить террористическую атаку по объектам на территории России.

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Страны
Россия
Украина
Проекты
БПЛА
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