Hanwha Aerospace подписала контракт на поставку двигателей для первых 20 серийных истребителей KF-21 "Борамэ"

ЦАМТО, 27 июня. Южнокорейская компания Hanwha Aerospace подписала контракт на поставку 40 двигателей F414 для первой серийной партии истребителей следующего поколения KF-21 "Борамэ".

Как сообщается в пресс-релизе компании от 25 июня, контракт подписан с Агентством программ оборонных закупок (DAPA) МНО Республики Корея. Стоимость заказа составляет 556 млрд. вон (401 млн. долл. США).

Срок действия контракта рассчитан с июня 2024 года по декабрь 2027 года, в течение которого Hanwha Aerospace поставит 40 двигателей F414 и запасные модули для KF-21, а также предоставит руководства по техническому обслуживанию двигателей и технической поддержке.

Напомним, что одновременно, 25 июня, компания Korea Aerospace Industries (KAI) сообщила о подписании с DAPA контракта на начало производства 20 истребителей KF-21 "Борамэ". Стоимость соглашения составляет 1,96 трлн. вон (1,41 млрд. долл.). Контракт также предусматривает поставку сопутствующего оборудования, логистическую поддержку и обучение. Подписанное соглашение знаменует собой начало этапа полносерийного производства KF-21. В перспективе данный истребитель станет основой ВВС Республики Корея.

С 1979 года Hanwha Aerospace поставляет двигатели для южнокорейских военных самолетов, в том числе F-4, KF-5, KF-16, F-15K и T-50, организовав на своих мощностях лицензионное производство. Двигатель F414 для KF-21 будет производиться на заводе №1 компании в Чханвоне по лицензии американской GE Aerospace.

Компания также сосредоточена на развитии технических возможностей и создании собственной промышленной экосистемы, позволяющей производить новейшие авиационные двигатели, разработанные с использованием собственных южнокорейских технологий.

Как отмечается, данный контракт станет трамплином для планов Hanwha Aerospace по разработке технологий производства двигателей следующего поколения. Компания активно занимается исследованиями и разработками в области двигателей шестого поколения, позиционируя себя в авангарде глобальных аэрокосмических инноваций.