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ТАСС

NYT: новая структура НАТО для помощи Киеву заменит гарантии членства в альянсе

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Флаги НАТО и Украины
Флаги НАТО и Украины.
Источник изображения: РИА Новости/Михаил Маркив

По информации газеты, создание структуры в Висбадене выглядит как попытка "предоставить что-то солидное" вместо того, чтобы пообещать украинцам место в альянсе

НЬЮ-ЙОРК, 27 июня. /ТАСС/. НАТО на саммите в Вашингтоне примет решение о создании новой структуры для помощи Киеву (NSATU) в германском Висбадене вместо того, чтобы предоставить Украине гарантии вступления в альянс. Об этом сообщила газета The New York Times (NYT).

Как отмечает издание, создание структуры в Висбадене выглядит как попытка "предоставить что-то солидное" вместо того, чтобы пообещать украинцам место в альянсе. Кроме того, пишет газета, NSATU поможет продолжить помощь Киеву в рамках альянса даже в том случае, если на выборах президента США победит критикующий НАТО Дональд Трамп. Это связано с тем, что глава новой структуры, чье имя пока неизвестно, будет напрямую подчиняться главкому Объединенных сил НАТО в Европе Кристоферу Каволи.

Новая структура "объединит возможности" союзников Киева, предоставляющих украинцам средства ПВО, боеприпасы, истребители и разные виды вооружений. Собеседники газеты указали, что она также будет координировать подготовку бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) и заключение долгосрочных соглашений по безопасности между Украиной и странами альянса. Источники добавили, что таким образом должна повыситься эффективность предоставляемой союзниками помощи Киеву, поскольку будет уделяться больше внимания ее унификации и упорядочиванию.

NSATU будет работать параллельно с Контактной группой по вопросам обороны Украины, которая останется под американским контролем. Газета отмечает, что страны альянса отказались от идеи назвать новую структуру миссией из-за опасений Германии, что это будет сигнализировать о вовлечении альянса в конфликт.

14 июня генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что министры обороны стран альянса согласовали план по передаче НАТО управления поставками оружия Украине. 

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Страны
Германия
США
Украина
Персоны
Трамп Дональд
Проекты
NATO
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