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ТАСС

"Чанъэ-6" стала самой технологичной миссией по исследованию Луны

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Чанъэ-6
Чанъэ-6.
Источник изображения: wikimedia.org

Она позволила осуществить первый в истории автоматический забор и возврат образцов с обратной стороны Луны

ПЕКИН, 27 июня. /ТАСС/. "Чанъэ-6" стала наиболее передовой с точки зрения технологий китайской миссией по исследованию Луны. Об этом заявил на пресс-конференции, организованной Информационным бюро Госсовета КНР заместитель директора Китайского национального космического управления Бянь Чжиган.

"Чанъэ-6" на сегодняшний день является наиболее передовой с точки зрения технологий миссией по исследованию Луны в истории исследований космоса Китаем", - отметил заместитель главы Китайского национального космического управления.

Он уточнил, что примененная в ходе миссии технология взлета и подъема "позволила осуществить первый в истории автоматический забор и возврат образцов с обратной стороны Луны, установив очередной мировой рекорд для аэрокосмической промышленности Китая".

Китай осуществил в начале мая запуск автоматической космической станции "Чанъэ-6", чтобы впервые в истории собрать образцы грунта с обратной стороны Луны. Местом посадки на обратной стороне Луны выбран кратер Аполлон, расположенный в бассейне Южный полюс - Эйткен. В начале июня "Чанъэ-6" стартовал с обратной стороны Луны с образцами грунта. Вчера эти образцы были успешно доставлены на Землю после посадки зонда на территории автономного района Внутренняя Монголия на севере КНР. 

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Страны
Китай
Монголия
Компании
CNSA
Проекты
CLEP
Луна
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