Проектная мощность ракетного комплекса "Байтерек" в Казахстане составит 6-8 пусков в год

Первые летные испытания на нем планируются в 2025 году

АСТАНА, 27 июня. /ТАСС/. Проектная мощность космического ракетного комплекса (КРК) "Байтерек" в Казахстане, первые летные испытания на котором планируются в 2025 году, составит шесть-восемь пусков ежегодно. Об этом сообщила пресс-служба правительства республики по итогам визита премьер-министра Олжаса Бектенова на космодром Байконур.

"Строительство космического ракетного комплекса ведется на базе инфраструктуры КРК "Зенит-М" для запусков новых ракет-носителей "Союз-5". После вывода площадки из аренды российской стороной в 2018 году объект находится в эксплуатации казахстанскими специалистами. Завершение работ запланировано на май 2028 года, при этом первые летные испытания планируется запустить уже в 2025 году. Проектная мощность комплекса составляет шесть-восемь пусков ракет в год", - говорится в тексте.

Глава правительства отметил, что космический ракетный комплекс "Байтерек" является крупнейшим совместным казахстанско-российским проектом на постсоветском пространстве и находится на особом контроле у глав двух государств. "В этом году на его реализацию направлено 14,7 млрд тенге ($31,5 млн - прим. ТАСС), вопрос выделения оставшейся части средств будет проработан дополнительно. Олжас Бектенов акцентировал внимание на необходимости тесной совместной работы специалистов для успешных запусков космических аппаратов на экологически чистых носителях", - пояснили в пресс-службе.

При этом руководитель кабинета министров отметил, что сроки запуска нужно соблюсти. "Первый из трех пусков с комплекса должен состояться в следующем году. Проект важен для сохранения активности комплекса Байконур. Здесь требуется слаженная работа коллектива совместного предприятия. В данном вопросе тесное взаимодействие научных кругов также имеет важное значение", - указал Бектенов.

Планы развития Байконура

В свою очередь специальный представитель президента Казахстана на Байконуре Кайрат Нуртай рассказал премьеру о планах развития города. "В настоящее время 70% населения составляют граждане Казахстана. Положительная динамика фиксируется благодаря естественному приросту и миграционному потоку. С учетом интенсивного роста города реализуются меры по развитию социальной, инженерной инфраструктуры, увеличению жилого фонда. Так, запланировано строительство школы на 600 мест, по итогам прошлого года по казахстанским стандартам образования открыты два детских сада, что позволило вдвое снизить очередность", - уточнили в правительстве республики.

По его данным, в городе проведена газификация всех многоквартирных жилых домов. Кроме того, сети водоснабжения и водоотведения выведены из аренды и переданы в областную коммунальную собственность. Также рассматривается возможность внедрения цифровых инструментов для упрощения получения допуска на объекты комплекса Байконур.