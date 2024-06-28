КНР запустит миссию для сбора образцов с Марса к 2030 году

Китай также планирует запустить миссию "Тяньвэнь-2" для исследования астероидов к 2025 году

ПЕКИН, 27 июня. /ТАСС/. Китай запустит миссию "Тяньвэнь-3" для сбора образцов с Марса к 2030 году. Об этом сообщил на пресс-конференции, организованной Информационным бюро Госсовета КНР, заместитель директора Китайского национального космического управления Бянь Чжиган.

"Китай планирует запустить миссию "Тяньвэнь-2" для исследования астероидов к 2025 году, затем миссию "Тяньвэнь-3" для сбора образцов с Марса и "Тяньвэнь-4" для исследования системы Юпитера к 2030 году", - отметил заместитель главы Китайского национального космического управления.