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ТАСС

КНР запустит миссию для сбора образцов с Марса к 2030 году

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Планета Марс
Планета Марс.
Источник изображения: © Pixabay Image by Aynur Zakirov from Pixabay

Китай также планирует запустить миссию "Тяньвэнь-2" для исследования астероидов к 2025 году

ПЕКИН, 27 июня. /ТАСС/. Китай запустит миссию "Тяньвэнь-3" для сбора образцов с Марса к 2030 году. Об этом сообщил на пресс-конференции, организованной Информационным бюро Госсовета КНР, заместитель директора Китайского национального космического управления Бянь Чжиган.

"Китай планирует запустить миссию "Тяньвэнь-2" для исследования астероидов к 2025 году, затем миссию "Тяньвэнь-3" для сбора образцов с Марса и "Тяньвэнь-4" для исследования системы Юпитера к 2030 году", - отметил заместитель главы Китайского национального космического управления. 

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