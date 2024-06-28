Минобороны Индии ведет переговоры о строительстве дополнительных НАПЛ класса "Кальвари"

ЦАМТО, 27 июня. Минобороны Индии ведет c национальной госкомпанией Mazagon Dock Shipbuilders Limited (MDL) переговоры о заключении соглашения на строительство дополнительных НАПЛ класса "Кальвари".

Как сообщила 24 июня газета Economic Times, потенциальная стоимость сделки оценивается в 419 млн. долл. Как предполагается, новые подводные лодки будут больше по водоизмещению и оснащены более передовыми системами, чем их предшественницы.

Целью строительства новых НАПЛ является расширение возможностей подводного флота ВМС Индии. MDL взяла на себя обязательство обеспечить, чтобы не менее 60% комплектующих подводных лодок были поставлены национальными компаниями, включая поставщиков из сектора малого и среднего бизнеса. Ожидается, что закупка приведет к передаче ОПК Индии значительного объема технологий и позволит реализовать в перспективе проект создания национальной подводной лодки.

Переговоры для согласования окончательной стоимости трех подводных лодок продолжаются. Ожидается, что стоимость контракта будет сравнима с международными ценами на аналогичные современные НАПЛ. Закупка является частью индийского "Проекта 75", в рамках которого MDL уже строит шесть НАПЛ класса "Скорпен" (Кальвари") совместно с французской Naval Group.

На текущий момент ВМС Индии переданы пять подлодок класса "Кальвари". Ожидается, что последняя подводная лодка первой партии будет поставлена к концу этого года. Одновременно Минобороны Индии продвигает "Проект 75I", намереваясь построить в Индии еще шесть неатомных подводных лодок.