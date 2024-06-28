Войти
РИА Новости

Вице-адмирал призвал строить многофункциональные эсминцы для ВМФ

224
0
0
Макет эсминца "Лидер"
Макет эсминца "Лидер".
Источник изображения: CC BY-SA 4.0 / Artem Tkachenko / Макет эсминца "Лидер" на выставке "Армия 2015"

Вице-адмирал Пепеляев: концепция насыщения ВМФ эсминцами остается актуальной

МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Концепция насыщения корабельного состава ВМФ РФ за счёт многофункциональных кораблей класса "эсминец" остаётся актуальной, кораблестроители России развивают эту тематику, заявил РИА Новости бывший замначальника главного штаба ВМФ РФ вице-адмирал в отставке Владимир Пепеляев, после отставки занимавший руководящую должность в Крыловском НИИ, отвечающего за разработку перспективного эсминца "Лидер".

Накануне президент РФ Владимир Путин провел совещание по кораблестроению, на котором обсуждались вопросы защищённости кораблей флота и инфраструктуры.

В настоящее время в боевом составе ВМФ РФ практически не осталось кораблей первого ранга класса "эсминец". До недавнего времени это были эскадренные миноносцы проекта 956 полным водоизмещением 7900 тонн. Сейчас два из них находятся в строю, два в резерве.

"Нашему ВМФ нужно делать корабль, воплощающий в себе функции противолодочного, противовоздушного многофункционального фрегата, который решает, в том числе, крейсерские задачи. Он необходим нашему флоту, но время ещё очевидно не пришло - это хлопотно, это дорого", - сказал Пепеляев. По его словам, такой корабль должен иметь водоизмещение порядка 10-12 тысяч тонн.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Персоны
Путин Владимир
Проекты
956 Современный
Похожие новости
28.03.2011
Наш флот превзойдет американский. Но только по типажу
06.07.2009
Дайджест журнала «Военный парад» № 3 (93), Май - Июнь 2009 года
13.08.2008
Большой блеф или моторостроение в РФ
14.07.2007
НОАК сокращает заказы на российское вооружение.
12.07.2007
НОАК сокращает заказы на российское вооружение.
15.03.2007
Оружейная дружба
11.12.2006
Железо на $6 млрд
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 28.06 05:28
  • 2253
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 28.06 05:24
  • 89
Эксперт считает, что авианосцы ВМФ РФ целесообразно использовать в Тихоокеанском флоте
  • 28.06 01:51
  • 1
"Им придется сложнее". Битва на море приняла новый оборот
  • 28.06 01:41
  • 1
Малые с силами: на что способны новые быстроходные бронекатера
  • 28.06 00:18
  • 1
О военном строительстве в РФ и США.
  • 27.06 23:57
  • 520
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 27.06 23:14
  • 2
«Небо – это такая зараза… хорошая»: Константин Тимофеев о Ту-214, ПАК ДА и Superjet
  • 27.06 19:25
  • 2
МИД ОАЭ: партнерство с РФ и Украиной способствовало обмену пленными
  • 27.06 19:25
  • 3
Штурмовики ВС РФ рассказали о применении новой тактики ведения боя
  • 27.06 17:16
  • 20
Об устарелости российских НАПЛ.
  • 27.06 16:46
  • 0
О танках (ОБТ) в современном бою.
  • 27.06 16:32
  • 0
Бизнес и ничего личного
  • 27.06 14:23
  • 3
М. Климов о российских НАПЛ, 2015 г.
  • 27.06 10:35
  • 20
Главком ВМФ: производство подлодок типа "Варшавянка" и "Лада" продолжится
  • 27.06 05:10
  • 0
О Черноморском флоте.