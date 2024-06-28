Вице-адмирал призвал строить многофункциональные эсминцы для ВМФ

Вице-адмирал Пепеляев: концепция насыщения ВМФ эсминцами остается актуальной

МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Концепция насыщения корабельного состава ВМФ РФ за счёт многофункциональных кораблей класса "эсминец" остаётся актуальной, кораблестроители России развивают эту тематику, заявил РИА Новости бывший замначальника главного штаба ВМФ РФ вице-адмирал в отставке Владимир Пепеляев, после отставки занимавший руководящую должность в Крыловском НИИ, отвечающего за разработку перспективного эсминца "Лидер".

Накануне президент РФ Владимир Путин провел совещание по кораблестроению, на котором обсуждались вопросы защищённости кораблей флота и инфраструктуры.

В настоящее время в боевом составе ВМФ РФ практически не осталось кораблей первого ранга класса "эсминец". До недавнего времени это были эскадренные миноносцы проекта 956 полным водоизмещением 7900 тонн. Сейчас два из них находятся в строю, два в резерве.

"Нашему ВМФ нужно делать корабль, воплощающий в себе функции противолодочного, противовоздушного многофункционального фрегата, который решает, в том числе, крейсерские задачи. Он необходим нашему флоту, но время ещё очевидно не пришло - это хлопотно, это дорого", - сказал Пепеляев. По его словам, такой корабль должен иметь водоизмещение порядка 10-12 тысяч тонн.