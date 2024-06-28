Вице-адмирал призвал прикрывать авиацией российский флот в океане

Вице-адмирал Пепеляев: корабли ВМФ в Мировом океане нужно прикрывать авиацией

МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Корабли и атомные стратегические подводные лодки ВМФ РФ должны, находясь в Мировом океане, быть прикрыты авиацией, заявил РИА Новости бывший замначальника главного штаба ВМФ РФ вице-адмирал в отставке Владимир Пепеляев.

Накануне президент РФ Владимир Путин провел совещание по кораблестроению, на котором обсуждались вопросы защищённости кораблей флота и инфраструктуры.

"Воевать с кем-то в океане, так называемая "война канонерок", - это не концепция ВМФ РФ. Но если мы хотим выводить наш флот в Мировой океан, то нам нужно авиационное прикрытие. Стратегические АПЛ ВМФ РФ должны быть прикрыты авиацией", - сказал Пепеляев, который после отставки отвечал за разработку проекта перспективного авианосца в Крыловском НИИ.

Единственный российский авианосец "Адмирал Кузнецов" находится на ремонте с 2017 года после боевой службы у берегов Сирии.