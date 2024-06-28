Роскосмос разрабатывает радиомаяки для наручных часов

Госкорпорация и МЧС достигли договоренности, по которой эти радиомаяки будут использоваться на территориях без стабильной связи

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Роскосмос разрабатывает персональные радиомаяки, которые могут умещаться внутри наручных часов, в том числе в интересах МЧС. Об этом сообщил заместитель директора департамента автоматических космических комплексов, систем навигации и ДЗЗ госкорпорации Валерий Заичко.

"Новое предложение - <...> персональные радиомаяки", - сказал Хайлов на заседании межведомственной комиссии по использованию результатов космической деятельности. По его словам, Роскосмос и МЧС уже достигли договоренности, по которой эти радиомаяки будут использоваться на территориях без стабильной связи.

"Сейчас у нас эти маяки минимизируются, вплоть до того, что они будут помещаться в часы. Как у системы ГЛОНАСС оповещения - в часах будет то же самое. Если ты приобрел услугу пользования этим сервисом, то в горах, в других каких-то вещах можно будет их использовать", - отметил замглавы Роскосмоса.