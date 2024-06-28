Космический завод "Газпрома" в 2025 году планирует выпускать по два спутника в неделю

Первые спутники создадут в рамках сотрудничества с частными компаниями, сообщил первый заместитель гендиректора "Газпром СПКА" Сергей Масалов

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Сборочное производство космических аппаратов (СПКА), организуемое компанией "Газпром СПКА" начнет работу в июле и в 2025 году планирует выйти на производство двух спутников в неделю, заявил первый заместитель гендиректора "Газпром СПКА" Сергей Масалов.

"В августе месяце мы планируем два демонстратора малых уже поставить на стапеля и начать испытания. То есть завод уже начнет функционировать недели через две", - сказал Масалов на заседании межведомственной комиссии по использованию результатов космической деятельности.

По его словам, первые спутники будут созданы в рамках сотрудничества с частными компаниями - начиная с 2025 года, они рассчитывают выйти на производство ста малых аппаратов в год. "Сейчас [обсуждаем планы] с коллегами из частных компаний - они планируют в 2025 году выйти на два спутника в неделю", - добавил замглавы "Газпром СПКА".