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ТАСС

Космический завод "Газпрома" в 2025 году планирует выпускать по два спутника в неделю

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Вывеска на павильоне компании Газпром
Вывеска на павильоне компании Газпром.
Источник изображения: © РИА Новости Евгения Новоженина

Первые спутники создадут в рамках сотрудничества с частными компаниями, сообщил первый заместитель гендиректора "Газпром СПКА" Сергей Масалов

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Сборочное производство космических аппаратов (СПКА), организуемое компанией "Газпром СПКА" начнет работу в июле и в 2025 году планирует выйти на производство двух спутников в неделю, заявил первый заместитель гендиректора "Газпром СПКА" Сергей Масалов.

"В августе месяце мы планируем два демонстратора малых уже поставить на стапеля и начать испытания. То есть завод уже начнет функционировать недели через две", - сказал Масалов на заседании межведомственной комиссии по использованию результатов космической деятельности.

По его словам, первые спутники будут созданы в рамках сотрудничества с частными компаниями - начиная с 2025 года, они рассчитывают выйти на производство ста малых аппаратов в год. "Сейчас [обсуждаем планы] с коллегами из частных компаний - они планируют в 2025 году выйти на два спутника в неделю", - добавил замглавы "Газпром СПКА". 

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