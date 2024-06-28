Запуск аппаратов "Ионосфера-М" и студенческих спутников запланировали на конец года

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Аппараты "Хорс" предназначены для радиозатменного зондирования атмосферы и ионосферы с использованием сигналов глобальных навигационных спутниковых систем

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Роскосмос до конца года планирует запустить два аппарата мониторинга гелиогеофизической обстановки "Ионосфера-М", а также спутники "Хорс" №3 и №4, следует из доклада замглавы департамента автоматических космических комплексов, систем навигации и дистанционного зондирования Земли Роскосмоса Виталия Мироничева.

"Запуск [аппаратов "Хорс"] запланирован на 4 кв. 2024 г. в составе кластера "УниверСат-2023/2024 (совместно с КА "Ионосфера-М" №1 и №2", - говорится на слайде презентации.

Уточняется, что аппараты "Хорс" предназначены для радиозатменного зондирования атмосферы и ионосферы с использованием сигналов глобальных навигационных спутниковых систем.

Космический комплекс "Ионозонд" создается для мониторинга геофизической обстановки (космической погоды) с целью решения широкого спектра задач, в том числе для наблюдения за ионосферой и Солнцем. Он будет включать четыре спутника "Ионосфера-М" и один аппарат "Зонд-М".