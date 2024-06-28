Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву представлен самолет ВТА C-27J "Спартан" производства Leonardo

ЦАМТО, 27 июня. В международном аэропорту Гейдар Алиев президенту Азербайджана, Верховному Главнокомандующему Вооруженными силами Ильхаму Алиеву 26 июня был представлен самолет ВТА C-27J "Спартан" производства итальянской группы Leonardo.

Как сообщает АПА, в мероприятии приняли участие министр обороны Италии Гуидо Крозетто, заместитель министра иностранных дел и международного сотрудничества Италии Эдмондо Чириелли, президент группы Leonardo Стефано Понтекорво.

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов отдал рапорт Верховному Главнокомандующему Вооруженными силами Ильхаму Алиеву.

Глава государства был проинформирован о тактико-технических и эксплуатационных характеристиках самолета, отмечает АПА.

Справочно:

Группа Leonardo 8 июня 2023 года объявила о подписании контракта на поставку самолета C-27J "Спартан" Вооруженным силам Азербайджана. Церемония подписания соглашения прошла в Италии в присутствии представителей министерств обороны двух стран. Стоимость продажи и сроки реализации контракта не раскрывались.

Как было заявлено, благодаря вкладу рабочей группы Министерства обороны Италии, первоначально связанное с энергетическим сектором сотрудничество между Италией и Азербайджаном теперь распространяется и на продукцию оборонной промышленности.

Соглашение по закупке C-27J "Спартан" является частью масштабной программы модернизации Вооруженных сил Азербайджана.

Разработанный подразделением Leonardo C-27J "Спартан" предназначен для перевозки войск и грузов в сложных погодных условиях на расстояние более 3500 км без промежуточных посадок (максимальная дальность полета – 5865 км). Самолет обеспечивает перевозку 60 военнослужащих или до 46 военнослужащих с полной экипировкой, грузы максимальным весом до 11300 кг (максимальная ширина – до 3,33 м, высота – до 2,6 м и длина – около 8 м).