Роскосмос до конца года планирует запустить спутники "Аист", "Обзор-Р и "Кондор-ФКА"

В ближайшее время на космодром отправится радиолокационный спутник "Кондор-ФКА" №2, отметил заместитель генерального директора госкорпорации по космическим комплексам и системам Михаил Хайлов

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Запуск двух спутников "Аист" со стереоскопической аппаратурой, радиолокационного аппарата "Кондор-ФКА", а также многофункционального спутника "Обзор-Р" планируется осуществить до конца года. Об этом сообщил заместитель генерального директора Роскосмоса по космическим комплексам и системам Михаил Хайлов.

"У нас в конце года будут запущены два космических аппарата типа "Аист" - это аппараты со стереоскопической аппаратурой", - сказал он на заседании межведомственной комиссии по использованию результатов космической деятельности.

По словам Хайлова, в ближайшее время на космодром отправится радиолокационный спутник "Кондор-ФКА" № 2 - его запуск тоже намечен на этот год, как и аппарата "Ресурс-П" № 5. "И будет запущен еще один радиолокационный многофункциональный аппарат, это "Обзор-Р" № 1", - отметил замглавы Роскосмоса.

Аппараты "Аист-2Т" созданы для стереоскопической съемки поверхности Земли и создания ее объемной модели. Два таких спутника смогут создавать цифровые модели местности и следить за чрезвычайными ситуациями.