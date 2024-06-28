Войти
ТАСС

Роскосмос до конца года планирует запустить спутники "Аист", "Обзор-Р и "Кондор-ФКА"

212
0
0
«Кондор-ФКА» в павильоне «Роскосмоса»
«Кондор-ФКА» в павильоне «Роскосмоса».
Источник изображения: techcult.ru

В ближайшее время на космодром отправится радиолокационный спутник "Кондор-ФКА" №2, отметил заместитель генерального директора госкорпорации по космическим комплексам и системам Михаил Хайлов

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Запуск двух спутников "Аист" со стереоскопической аппаратурой, радиолокационного аппарата "Кондор-ФКА", а также многофункционального спутника "Обзор-Р" планируется осуществить до конца года. Об этом сообщил заместитель генерального директора Роскосмоса по космическим комплексам и системам Михаил Хайлов.

"У нас в конце года будут запущены два космических аппарата типа "Аист" - это аппараты со стереоскопической аппаратурой", - сказал он на заседании межведомственной комиссии по использованию результатов космической деятельности.

По словам Хайлова, в ближайшее время на космодром отправится радиолокационный спутник "Кондор-ФКА" № 2 - его запуск тоже намечен на этот год, как и аппарата "Ресурс-П" № 5. "И будет запущен еще один радиолокационный многофункциональный аппарат, это "Обзор-Р" № 1", - отметил замглавы Роскосмоса.

Аппараты "Аист-2Т" созданы для стереоскопической съемки поверхности Земли и создания ее объемной модели. Два таких спутника смогут создавать цифровые модели местности и следить за чрезвычайными ситуациями. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Компании
Роскосмос
Похожие новости
29.08.2006
"ГКНПЦ имени М.В.Хруничева» готовится к укрупнению
29.08.2006
C 2015 года Россия начнет строить новую орбитальную станцию вместо МКС
28.08.2006
Пятый Международный аэрокосмический конгресс начинал работу в Москве
25.08.2006
На базе НПО ПМ создадут отраслевой центр крупногабаритных трансформируемых систем
23.08.2006
Пятый Международный Аэрокосмический Конгресс
17.08.2006
Новый спутник семейства Arabsat запустят в ноябре
16.08.2006
Россия намерена предложить Казахстану возобновить запуски РС-20 "Днепр"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 28.06 05:28
  • 2253
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 28.06 05:24
  • 89
Эксперт считает, что авианосцы ВМФ РФ целесообразно использовать в Тихоокеанском флоте
  • 28.06 01:51
  • 1
"Им придется сложнее". Битва на море приняла новый оборот
  • 28.06 01:41
  • 1
Малые с силами: на что способны новые быстроходные бронекатера
  • 28.06 00:18
  • 1
О военном строительстве в РФ и США.
  • 27.06 23:57
  • 520
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 27.06 23:14
  • 2
«Небо – это такая зараза… хорошая»: Константин Тимофеев о Ту-214, ПАК ДА и Superjet
  • 27.06 19:25
  • 2
МИД ОАЭ: партнерство с РФ и Украиной способствовало обмену пленными
  • 27.06 19:25
  • 3
Штурмовики ВС РФ рассказали о применении новой тактики ведения боя
  • 27.06 17:16
  • 20
Об устарелости российских НАПЛ.
  • 27.06 16:46
  • 0
О танках (ОБТ) в современном бою.
  • 27.06 16:32
  • 0
Бизнес и ничего личного
  • 27.06 14:23
  • 3
М. Климов о российских НАПЛ, 2015 г.
  • 27.06 10:35
  • 20
Главком ВМФ: производство подлодок типа "Варшавянка" и "Лада" продолжится
  • 27.06 05:10
  • 0
О Черноморском флоте.