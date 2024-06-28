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Создан работающий на человеческой крови чип

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Фото: National Cancer Institute / Unsplash
Фото: National Cancer Institute / Unsplash.

Advanced Materials: создан чип, собирающий энергию и данные на оснвое крови

Специалисты Университета Питтсбурга (США) спроектировали чип, который может получать энергию от человеческой крови и собирать медицинские данные. Исследование было опубликовано в журнале Advanced Materials.

По словам медиков, показатель электропроводности крови применяется для оценки многих параметров здоровья. Однако не всегда можно быстро получить эти данные. Ученые создали чип, который получает энергию на основе человеческой крови и собирает медицинские данные.

Устройство, которое специалисты назвали «лаборатория на чипе», имеет размеры около 30 на 60 миллиметров. Аппарат использует кровь в качестве проводящего вещества внутри интегрированного трибоэлектрического наногенератора. Система может преобразовывать механическую энергию в электричество посредством трибоэлектрификации.

Параллельно с этим процессом команда ученых анализирует напряжение, генерируемое устройством в заранее определенных условиях нагрузки, чтобы определить электропроводность крови. Специалисты сравнили полученные результаты с традиционным тестом и подтвердили, что чип позволяет собирать точные данные.

Ученые Лундского университета в Швеции раскрыли возможную связь между татуировками и риском развития рака крови. Медики пришли к этому выводу, проанализировав данные из национальных регистров, охватывающие 11,9 тысячи человек.

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Страны
США
Швеция
Проекты
Медицина
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