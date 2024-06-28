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Стоимость строительства кораблей необходимо снизить

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Президент РФ Владимир Путин рассчитывает, что в будущем стоимость строительства военных кораблей удастся значительно снизить. Об это он заявил на совещании по кораблестроению, прошедшем вечером в среду, 26 июня.

"В освоении новых проектов кораблей нужно заблаговременно проводить опытно-конструкторские работы по оборудованию, приборам, элементной базе и системам вооружения. Причем в рамках межведомственных комплексных целевых программ. Это позволит существенно сократить сроки проектирования и строительства главных кораблей. Я думаю, что это приведет и к значительному снижению стоимости", – цитирует его слова ТАСС.

Совещание по вопросам развития ОПК

Пресс-служба президента РФ


Глава государства указал, что на решение этой задачи должна работать и цифровизация проектирования – перевод конструкторской и технологической документации в электронный вид.

"Конечно, с использованием защищенных систем передачи данных между конструкторскими бюро и верфями, да и между всеми участниками этого сложного процесса", – добавил президент России.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков позднее уточнил, что в совещании участвовал и новый глава Минобороны РФ Андрей Белоусов.

Открывая обсуждение, президент запросил у военного ведомства доклад о долгосрочной концепции развития Военно-морского флота и предоставил слово для доклада главкому ВМФ адмиралу Александру Моисееву. Далее совещание продолжилось за закрытыми для журналистов дверями.

Глава государства констатировал, что флот РФ пополняется новыми кораблями, качественно повышает боевой потенциал, в нынешнем году ВМФ передадут более 40 кораблей и судов. При этом Владимир Путин обратил внимание на растущее геополитическое напряжение, что требует от России планировать адекватный ответ. Так, по его мнению, отечественный флот должен быть защищен от атак даже на дальних подступах, нужно провести дооснащение кораблей ВМФ дополнительными огневыми средствами. Президент указал, что гособоронзаказ на корабли должен планироваться как минимум до середины века.

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
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