Владимир Путин провел совещание по вопросам развития кораблестроения

ЦАМТО, 27 июня. Президент России Владимир Путин 26 июня провел совещание по вопросам развития кораблестроения для обеспечения обороны и безопасности государства.

Ниже стенограмма вступительного слова В.Путина на совещании приведена в изложении пресс-службы Кремля.

В.Путин: Добрый день, уважаемые коллеги!

Сегодня обсудим вопросы развития отечественного кораблестроения. Предлагаю рассмотреть ход выполнения государственного оборонного заказа в этой сфере, а также долгосрочные, системные задачи, которые стоят перед нашим флотом и судостроительной промышленностью.

Как вы знаете, в Основах государственной политики в области военно-морской деятельности до 2030 года обозначены четкие ориентиры, а именно комплексно развивать Военно-морской флот России, включая корабельную, авиационную и береговую составляющие, инфраструктуру базирования, укреплять его позиции в стратегически важных районах Мирового океана, качественно повышать боевой потенциал.

За последние годы на этом направлении многое сделано: наш флот пополняется новыми кораблями, оснащается современными видами оружия, ведется ремонт и глубокая модернизация техники.

Какая динамика у нас здесь? В 2022 году отечественные судостроители передали Минобороны 24 новых корабля и судна, в 2023 году – 33, в 2024 году планируется передать более 40.

Что здесь важно? Мы все понимаем возрастающую степень геополитического напряжения в современном мире, слышим регулярные угрозы в адрес России со стороны правящих кругов ряда стран и даже видим конкретные действия по реализации подобных угроз. Естественно, к этому надо относиться максимально серьезно, просчитывать все возможные риски и планировать адекватный ответ, укреплять наши Вооруженные силы и Военно-морской флот.

Так, для повышения боевой устойчивости сил флота надо уделить особое внимание скорейшему внедрению систем дистанционного обнаружения угроз, в том числе со стороны беспилотных аппаратов. Имею в виду не только контроль воздушного пространства средствами ПВО, но и совершенствование систем наблюдения за надводной и подводной обстановкой для борьбы с морскими роботизированными комплексами противника.

Необходимо защитить наш флот от возможных атак уже на дальних подступах к военно-морским базам и районам действия наших кораблей, развивать разведывательную авиацию флота, наращивать силы и средства ведения радиоэлектронной разведки и радиоэлектронной борьбы.

Мы также должны оценить состояние и потребности морской авиации, береговых ракетно-артиллерийских войск. Обсудим сегодня задачи по дооснащению кораблей дополнительными огневыми средствами, включая ручные и автоматические пулеметные модули, расчеты беспилотных летательных аппаратов.

Подобные системы с учетом реального боевого опыта уже предлагаются нашими предприятиями, причем не только крупными корпорациями, но и небольшими, частными разработчиками и производителями.

Предлагаю сегодня в целом еще раз сверить планы в сфере кораблестроения, уточнить ключевые принципы работы заказчиков и всех участников строительства и оснащения кораблей.

На чем хотел бы заострить внимание, прежде чем перейдем к повестке.

Кораблестроение – это сложная, высокотехнологичная отрасль. Она оперирует планами на десять, двадцать и более лет. При формировании государственного заказа нам нужен именно такой горизонт планирования – не менее чем до середины века, что позволит не только просчитать, обеспечить серийный выпуск текущих типов кораблей, но и гарантировать переход на следующее поколение военно-морской техники, более высокого технико-тактического уровня.

Именно эти задачи сейчас стоят перед нашей армией и флотом. И на них мы должны сосредоточить финансовые и организационные ресурсы, сконцентрировать научный потенциал.

Здесь отмечу, что в освоении новых проектов кораблей нужно заблаговременно проводить опытно-конструкторские работы по оборудованию, приборам, элементной базе и системам вооружения, причем в рамках межведомственных комплексных целевых программ. Это позволит существенно сократить сроки проектирования и строительства головных кораблей. Думаю, что уменьшение типоряда приведет к значительному снижению стоимости.

На решение этой задачи должна работать и цифровизация проектирования, перевод конструкторской и технологической документации в электронный вид, конечно, с использованием защищенных систем передачи данных между конструкторскими бюро и верфями. Да и между всеми участниками этого сложного процесса.

Далее. Заказ на боевые корабли должен соответствовать оптимальной загрузке верфей, а объемы и ритмичность государственного финансирования – учитывать особенности кооперации в судостроении, длительность производственного цикла, а также инвестиции предприятий в расширение производства, в его обновление на основе современных технологий и, конечно, в подготовку кадров.

Отмечу, речь идет не только о непосредственных исполнителях государственного заказа, но и об их поставщиках, смежниках в большом количестве отраслей – это металлурги, машино- и приборостроители, создатели вооружений, систем связи, навигации, программного обеспечения, новых материалов и так далее. Сохранение кооперации – важнейшая составляющая общей работы.

Сегодня многие производители комплектующих – паротурбинных установок, электротехнических изделий и радиоэлектронного оборудования, дизельных двигателей и агрегатов – загружены "на полную". Чтобы избежать дефицита поставок, переноса сроков сдачи кораблей предстоит форсированно модернизировать предприятия, увеличивать объемы производства оборудования и комплектующих.

Ряд мер на этот счет принят, поручения были даны. Сегодня обсудим, как они выполняются и какие дополнительные решения здесь нужны.

При этом отдельно отмечу: важнейшей задачей для долгосрочного развития судостроения является приток квалифицированных кадров в конструкторские бюро, на верфи и заводы, причем по всей стране. Нужно создать в судостроении действительно привлекательные, конкурентные условия труда, включая достойные, высокие заработные платы рабочих, инженеров, технического персонала, управленцев.

Важно повышать квалификацию, вести переподготовку сотрудников и конечно, запускать социальные программы для поддержки специалистов и их семей. Это общая задача и государства, и предприятий отрасли, и нашей системы образования.

Сейчас судостроители, предприятия корпорации объективно увеличивают свои вложения в укрепление кадрового потенциала, в привлечение и подготовку специалистов. И очень важно, чтобы эти средства учитывались в цене контрактов. Рассчитываю услышать предметные предложения на этот счет.

В целом предлагаю сегодня проанализировать подходы к ценообразованию в кораблестроении, причем исходя как из текущей ситуации, которая складывается в отрасли, так и из перспективных задач, которые ей предстоит решить.

При этом еще раз подчеркну: здесь принципиальное значение имеет четкое выполнение контрактных условий, реализация инвестиционных программ наших кораблестроителей и, конечно, экономическая эффективность, рентабельность их работы.

Что касается заработной платы, то проверка прокуратуры показывает, что уровень достаточно скромный пока.

Давайте начнем нашу встречу с вопроса о том, как Министерство обороны видит долгосрочную Концепцию развития Военно-морского флота. Собственно, это та база, основа, отталкиваясь от которой предстоит верстать и ближайшие, и долгосрочные планы, ставить конкретные задачи перед предприятиями, КБ и нашей наукой.

Конечно, Концепция, о которой я сказал, должна основываться на понимании, интегрированных решениях по боевому применению Военно-морского флота. Исходя из этого нужно и Концепцию выстраивать долгосрочную, о которой я только что сказал.

Давайте начнем. Слово – главнокомандующему ВМФ Александру Алексеевичу Моисееву.

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