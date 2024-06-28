Операторы БЛА ГрВ "Восток" используют тяжелые промышленные коптеры на Южно-Донецком направлении

ЦАМТО, 27 июня. Операторы БЛА ГрВ "Восток" используют на Южно-Донецком направлении тяжелые промышленные коптеры (типа "Баба Яга"), оснащенные под армейские нужды, для нанесения противнику максимального урона.

Как говорится в комментарии к видеоролику, размещенному на сайте Минобороны 27 июня, перед очередным вылетом специалисты проверяют всю автоматику и системы сброса. Только после тщательной подготовки оператор беспилотника дает добро на взлет.

Тяжелые промышленные коптеры наносят немалый ущерб противнику. Основное вооружение – осколочные снаряды, которые в обычных условиях редко уходят на дальность свыше 4 км, промышленные коптеры могут отправить их далеко в тыл противника. Дальневосточные умельцы дополнили БЛА новой системой сброса, которая несет на себе две 82-мм мины, а также сделали его незаметным для средств РЭБ противника.

Кроме того, используя большую грузоподъемность дронов подобного типа, операторы БЛА с их помощью доставляют на позиции для наших бойцов все необходимое – боеприпасы, медикаменты, а также воду и продукты питания.