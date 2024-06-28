ВВС Бангладеш получили пятый самолет ВТА C-130J "Геркулес"

ЦАМТО, 27 июня. Британская компания Marshall Group объявила о передаче ВВС Бангладеш последнего из пяти самолетов ВТА C-130J "Геркулес", приобретенных из состава ВВС Великобритании.

Официальная церемония передачи самолета с р. н. 99-5481/S3-AGH состоялась 24 июня в штаб-квартире компании в Кембридже. По данным Flightglobal.com, самолет (бывший британский ZH883) вошел в боевой состав ВВС Великобритании в марте 2001 года и был снят с вооружения в марте 2019 года.

Хотя все пять самолетов теперь состоят на вооружении ВВС Бангладеш, Marshall планирует выполнить дополнительные модификации в ближайшем будущем. Marshall также продолжит предоставлять ряд услуг технической поддержки, управления цепочкой поставок и логистикой, закупкой запасных частей и обучением.

Как сообщал ЦАМТО, о продаже ВВС Бангладеш самолетов C-130J C5 "Геркулес" из состава ВВС Великобритании в рамках межправительственного соглашения стало известно в 2018 году после подписания с британской Marshall Aerospace and Defense Group контрактов на их модернизацию и обслуживание.

Соглашение на поставку и поддержку первой пары самолетов C-130J из состава ВВС Великобритании было подписано с Marshall 10 мая 2018 года в Дакке. 20 июня 2019 года командование ВВС Бангладеш заключило с Marshall Aerospace and Defense Group контракт на обслуживание дополнительных C-130J. Всего из состава ВВС Великобритании Бангладеш приобретены 5 самолетов. Компания выполнила модификацию самолетов "Геркулес", включая проектирование, разработку и переоборудование в конфигурацию для медицинской эвакуации с целью обеспечения возможности участия в операциях на территории страны и за рубежом, в т.ч. в составе миссий ООН. Предполагалось, что приобретение C-130J позволит ВВС Бангладеш снять с вооружения 4 самолета C-130B, поставленные начиная с 2001 года (приобретены из состава ВС США).

Первый предназначенного для ВВС Бангладеш C-130J C5 (с.н. 99-5479/S3-AGE, бывший британский ZH881) прибыл в Дакку 25 августа 2019 года. Еще два самолета были поставлены в течение 2020 года. Четвертый C-130J прибыл в Бангладеш в феврале 2022 года.

Приобретенные самолеты C-130J в составе ВВС Бангладеш применяются для перевозки войск и техники, как внутри страны, так и за ее пределами, а также медицинской эвакуации, оказания гуманитарной помощи и поддержки миротворческих миссий ООН.