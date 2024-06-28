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ТАСС

Академия ВС РФ запатентовала устройство радиоэлектронного подавления БПЛА для ЗРК

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БПЛА в небе
БПЛА в небе.
Источник изображения: icdn.lenta.ru

В реферате к изобретению поясняется, что интеграция устройства с боевой машиной позволит определять тип дрона, его государственную принадлежность и требуемые параметры формируемых помех

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Общевойсковая академия Вооруженных сил Российской Федерации запатентовала устройство радиоэлектронного подавления (РЭП) беспилотников для зенитных ракетных комплексов (ЗРК) ближнего действия, в частности ЗРК "Стрела-10". Согласно имеющемуся в распоряжении ТАСС реферату к изобретению, разработка позволит повысить эффективность комплекса в борьбе с малоразмерными воздушными целями.

"Использование данного устройства обеспечит повышение эффективности противодействия малоразмерным БПЛА зенитными ракетными комплексами ближнего действия и позволит создать целенаправленную систему противодействия, включающую как "активную" огневую составляющую (поражение БПЛА огнем зенитными управляемыми ракетами), так и "пассивную" радиоэлектронную (неогневую) составляющую", - говорится в тексте документа.

Согласно описанию, изобретение представляет собой устройство радиоэлектронного подавления беспилотных летательных аппаратов в корпусе, выполненном в форм-факторе транспортно-пускового контейнера зенитной управляемой ракеты, и устанавливаемом на пусковую установку боевой машины.

Отмечается, что интеграция устройства с боевой машиной позволит среди прочего "определять тип БПЛА, его государственную принадлежность и требуемые параметры формируемых помех". Кроме того, "применение нескольких поражающих факторов обеспечит увеличение вероятности поражения БПЛА и в целом повысит эффективность ЗРК при использовании по назначению.

По словам авторов изобретения, благодаря простоте конструкции устройство может устанавливаться в ходе серийного производства боевых машин ЗРК, а также при их модернизации и не потребует значительных материальных затрат. 

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Страны
Россия
Продукция
Стрела-10
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
БПЛА
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