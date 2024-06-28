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РИА Новости

Экипаж крейсера "Варяг" провел учения в Средиземном море

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Гвардейский ракетный крейсер ВМФ РФ "Варяг"
Гвардейский ракетный крейсер ВМФ РФ "Варяг".
Источник изображения: © РИА Новости / Ильдус Гилязутдинов

Экипаж ракетного крейсера "Варяг" отработал уничтожение безэкипажных катеров

МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Экипаж флагманского корабля Тихоокеанского флота (ТОФ) - ракетного крейсера "Варяг" - провел в Средиземном море учение и отработал уничтожение безэкипажных катеров и средств воздушного нападения, а также отражение атаки наводного вражеского корабля, поиск и уничтожение подлодки, сообщили в отделе информационного обеспечения Тихоокеанского флота.

"В Средиземном море экипаж флагмана Тихоокеанского флота гвардейского ордена Нахимова ракетного крейсера "Варяг" провел комплекс плановых учений", - говорится в сообщении.

Отмечается, что экипаж корабля, в частности, отработал задачи по обнаружению и уничтожению малоразмерных скоростных целей в открытом море. Моряки замаскировали крейсер с помощью круговой дымовой завесы, а группы усиления тренировались распределять цели в условиях массированной атаки безэкипажных катеров так, чтобы гарантированно поразить их. Огонь по имитированным целям велся из штатных корабельных крупнокалиберных пулеметов "Корд" и "Утес", уточнили в отделе.

В рамках еще одного эпизода учения экипаж уничтожил методом подрыва плавающую морскую мину, несущую угрозу мирному судоходству.

"Далее экипаж крейсера отбил атаку "вражеского" корабля, выполнив стрельбу из артиллерийских установок АК-130 и АК-630 по мишени, имитирующей надводную цель", - рассказали в ТОФ.

Также на флагмане флота совершенствовали умения защищаться от воздушного нападения условного противника. Для этого были выполнены артиллерийские стрельбы по воздушной цели, а также условно применен зенитно-ракетный комплекс "Форт".

Кроме того, в ходе отработки противолодочных задач экипаж корабля провел поиск, классификацию и слежение за подводной лодкой условного противника. Для уничтожения субмарины была применена реактивная бомбовая установка РБУ-6000 и торпедное вооружение корабля.

Сейчас экипаж ракетного крейсера "Варяг" продолжает выполнять задачи дальнего похода.

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Продукция
АК-630 Ласка
РБУ-6000
Проекты
Военные учения
ТОФ
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