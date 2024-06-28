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Вестник Мордовии

Проверено в СВО: "Адская молотилка"- АЗП-57 бьет по врагу даже после пожара

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Источник изображения: vestnik-rm.ru

Отечественное оружие не зря пользуется большой популярностью в армиях десятков государств - по своей живучести ему нет равных. Это еще раз продемонстрировал ролик, размещенный в телеграм-канале "Воевода вещает".



На кадрах - пострадавший от пожара участок леса, среди деревьев виден обгоревший трехосный вездеход "Урал-4320". В его кузове установлена прозванная "Адской молотилкой" пушка АЗП-57 зенитного артиллерийского комплекса С-60.

Огонь, по всей видимости, не пощадил и само орудие. Однако, несмотря на это, наш боец производит выстрелы в сторону расположения неонацистских формирований киевского режима.

"Пятьдесят седьмые" сбивали американские самолеты в Корее и Вьетнаме. Их задействовали в войнах на Ближнем Востоке. В ходе восьмилетнего конфликта Ирака с Ираном они были в составе противостоящих друг другу армий.

Ограниченный контингент советских войск в Афганистане также эксплуатировал их . Были они в Сирии, нашлась работа и в ходе специальной военной операции.

Кроме высокой надежности такие артустановки ценятся еще за скорострельность - до 120 выстрелов в минуту. Дальность стрельбы - 6000 метров. Масса снаряда - 2,8 кг. Начальная скорость достигает 1000 м/c.

Кроме "Уралов", применяются также другие автомобили повышенной проходимости, гусеничные легкобронированные транспортеры МТ-ЛБ, тягачи на танковом шасси БТС-4 и др.

Лев Романов

Видео: телеграм-канал "Воевода вещает".

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Страны
Афганистан
Вьетнам
Ирак
Иран
Сирия
США
Продукция
БТС-4
МТ-ЛБ
Урал-4320
Компании
ГАЗ Группа
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