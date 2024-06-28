Белоусов участвовал в обсуждении развития кораблестроения на совещании у Путина

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не стал уточнять, какие поручения были даны по итогам этого совещания

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Министр обороны Андрей Белоусов принимал участие в обсуждении на совещании по кораблестроению, которое вечером 26 июня провел президент России Владимир Путин. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Белоусов был", - сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос об участии главы оборонного ведомства в совещании. При этом Песков оставил без ответа вопрос, какие поручения были даны по итогам.

На сайте Кремля список участников совещания по вопросам развития кораблестроения для обеспечения обороны и безопасности государства не опубликован.

Открывая обсуждение, президент запросил у Министерства обороны РФ доклад о долгосрочной концепции развития Военно-морского флота и предоставил слово для доклада главнокомандующему ВМФ Александру Моисееву. Далее совещание продолжилось за закрытыми для журналистов дверями.

Глава государства констатировал, что флот РФ пополняется новыми кораблями, качественно повышает боевой потенциал, в нынешнем году ВМФ будет передано более 40 судов. При этом он обратил внимание на растущее геополитическое напряжение, что требует от России планировать адекватный ответ. Так, по мнению Путина, отечественный флот должен быть защищен от атак даже на дальних подступах, нужно провести дооснащение кораблей ВМФ дополнительными огневыми средствами. Президент указал, что гособоронзаказ на корабли должен быть спланирован как минимум до середины века.