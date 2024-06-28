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ИноСМИ

О приближающейся третьей мировой войне (Myśl Polska, Польша)

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Подразделение ЦВО на Краснолиманском направлении СВО
Подразделение ЦВО на Краснолиманском направлении СВО.
Источник изображения: © РИА Новости Станислав Красильников

MP: Запад толкает мир к войне из-за неготовности признать поражение на Украине

На Украине Запад многое поставил на карту и не готов проиграть, пишет MP. Именно поэтому мир оказался у порога третьей мировой войны. Но реальность такова, что американская гегемония трещит по швам. Украинский конфликт грозит перекинуться в Европу, и ничего хорошего это ей не сулит.

Президент Сербии Александр Вучич дал большое интервью швейцарскому изданию Die Weltwoche, которое 8 июня вышло с заголовком: "Все признаки указывают на большую войну: президент Сербии Вучич о мрачном настоящем" (Alle Zeichen stehen auf einen grossen Krieg: Serbiens Präsident Vucic über die Düstere Gegenwart), а также был опубликован на YouTube.

В ходе интервью этому еженедельнику Вучич, в частности, сказал, что Сербия контролирует запасы нефти, муки, сахара, потому что через 3-4 месяца случится мировая война.

В шаге от войны

"Почему я говорю, что мы идем по краю пропасти? Во-первых, давайте посмотрим, в какой ситуации находятся НАТО и США. Они не могут позволить себе проиграть в конфликте на Украине. Во-вторых, положение Европы и коллективного Запада в геополитическом плане тогда ухудшится до такой степени, что его никто не сможет восстановить или перезагрузить. В-третьих, это откроет ящик Пандоры для большего количества различных движений и для начала военных действий против коллективного Запада в будущем. Но посмотрим на эту проблему и с другой стороны. Если Путин проиграет, он лично потеряет все. У него не будет репутации того, кого подвели под общий знаменатель Ивана [Грозного], Петра Великого и Екатерины Великой. И в-четвертых, Россия перестанет существовать в своем нынешнем виде. В ситуации, когда эти две стороны настолько далеки друг от друга с точки зрения их желаний и ожиданий, на карту поставлено все! Все. Никто не может позволить себе потерпеть неудачу.В такой ситуации, мы, вероятно, приближаемся к настоящей катастрофе. И тогда мы переходим к следующему вопросу. Кто готов потерять 1 миллион, 2 миллиона, 5 и 10 миллионов человек? Давайте спросим себя. Я не готов потерять ни одного человека. И мы не будем в этом участвовать. Но это вопрос к другим. Я не могу сказать, что это третья мировая война, но я не думаю, что мы далеки от этого большого конфликта! Не более 3-4 месяцев! И есть риск, что это произойдет еще раньше", — заявил президент Сербии Александр Вучич.

Конец гегемонии близок

Его высказывание актуально в связи с ростом естественного стремления создания нового мирового порядка, который бы радикально отличался от старых правил однополярного мира. Самое главное правило старого порядка гласит, что в отношении США можно быть либо вассалом, либо врагом, другого варианта нет. Коллективный Запад, который из-за банальной жадности совершил разграбление российских финансовых активов, накопленных на западных банковских счетах, полностью подорвал доверие к так называемой западной экономической модели, основой которой является американский доллар, де-факто основанный на американской военной мощи.

Если внимательно послушать это интервью Вучича, становится совершенно понятным заявление представителя российского МИД Марии Захаровой, сделанное ею в 2023 году, которая сказала, что президент Сербии играет на двух роялях.

Российское наступление, американская паника

В настоящее время Россия ведет интенсивное дипломатическое наступление как на африканском, так и на евразийском континентах, о чем свидетельствуют визиты министра Сергея Лаврова в несколько дружественных России африканских стран. Недавно состоялись визиты президента Путина в Северную Корею и Вьетнам, страны, имеющие трагический опыт войны с США. Войны, которую они выиграли благодаря помощи СССР. И корейские, и вьетнамские семьи, потеряли во время этих войск своих близких. Потери в обеих странах исчисляются миллионами человеческих жизней. По сей день вьетнамцы ощущают последствия столкновения с американской цивилизации смерти, в частности, в виде заболеваний, вызванных массовым применением американцами дефолиантов. Упомянутое дипломатическое наступление имеет стратегическое значение для России, о чем свидетельствуют достигнутые договоренности (результатом визита Владимира Путина в Северную Корею является подписание договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве) и паника в США. "Ни одна страна в мире не должна поддерживать сотрудничество между Россией и Северной Кореей", — заявил представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер.

Новый порядок и третья мировая война

Необходимость создания нового порядка объясняется, в частности, поведением США. Когда-то его образно описал перед телекамерами генерал Уэсли Кларк, ответственный за незаконные бомбардировки Югославии в 1999 году: "Любые проблемы в современном мире США пытаются решить с помощью молотка (имея мощную армию)". Об этом он заявил, комментируя полученный от Пентагона список из семи стран, в которых США наметил "смену режимов" в течение пяти лет в результате вооруженной агрессии против этих государств.

В такой ситуации изменение существующего патологического мирового порядка может оказаться реальным только ценой третьей мировой войны и ядерного апокалипсиса. Тем более что это не Россия и не Китай несут ответственность за нынешний кризис, градус которого постоянно поднимает США и коллективный Запад, которого Вашингтон убедил в безнаказанности.

Нападение на Гаагу и мечты Дуды

"А как действует этот "мир" в своем обычном режиме, можно узнать, ознакомившись с принятым в США в 2002 году "Законе об охране американских военнослужащих". Этот закон иногда называют "Законом о нападении на Гаагу". В нем, как отмечала организация Human Rights Watch, прямо говорится, что "для освобождения любого американца или гражданина союзной Соединенным Штатам страны, который будет содержаться в Гаагском суде, разрешено применение военной силы". Другими словами, Вашингтон гарантируют полную безнаказанность не только своим гражданам, совершающим, например, военные преступления в Афганистане, Ираке или других странах, где представители "мира" наводят порядок, но также всем, кто решит организованно и официально присоединиться к этой миссии", — пишет профессор Павел Мосцицкий (Paweł Mościcki) в статье "Конец мира".

Религия американизма

В своем эссе "Американизм как религия" он же отмечает, что "польские публичные дебаты неизменно доказывают, что мы как общество в своем исповедовании американской религии решительно настроены быть святее папы римского. Поэтому в нашей стране тщетно искать даже самую минимальную критику американской политики, которая критикуется даже в стране ее происхождения. Но наша страна глуха и слепа к аргументам этих оппонентов, поскольку она полностью доверилась нарративам о Святом Вашингтоне, словно малые детки рассказам о чудесных явлениях Девы Марии. А с чудесами, как известно, не спорят. К сожалению, в результате этой наивной привязанности к нашим атлантическим спасителям поляки сами начинают воображать себя державой или, как минимум, хранителями сверхдержавной священной тайны. Мы уже достигли почти полного симбиоза с США, то есть почти полного подчинения. Каждый, кто видит хоть какую-то разницу между интересами Польши и интересами США, воспринимается как еретик".

Деление шкуры неубитого медведя

Если интервью сербского президента для швейцарского еженедельника "Die Weltwoche соединить с заявлениями премьер-министра Дональда Туска о том, что "мы находимся в довоенном периоде", особенно учитывая ложное чувство безнаказанности, которое дает статья 5 НАТО, если учесть, что мы стали вассалами США, полностью подчиненными Вашингтону, и адептами американизма как государственной религии, приходится сделать вывод, что нам следует готовиться к печальным событиям. Мы можем ожидать расширения украинского конфликта на территорию Польши. В этом случае его окончание будет для нас трагичным. Боюсь, что идея Дуды разделить Россию на 200 этнических государств и в надежде на это игра Польши в американской команде может в перспективе привести к ликвидации польского государства. Такова цена, которую придется заплатить за пустые мечтания и буйную фантазию осчастлививших нас своим руководством политиков, специалистов по делению шкуры неубитого медведя…

Автор: Эугениуш Зинкевич (Eugeniusz Zinkiewicz)

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