Боевых потенциал: Путин поручил укреплять ВМФ на фоне геополитических угроз

В 2024 году флот получит более 40 новых кораблей

Военно-морской флот России нужно дооснастить дополнительными огневыми средствами, при этом он сам должен быть надежно защищен от атак уже на дальних подступах: для этого необходимо обеспечить его современными комплексами обнаружения угроз. Об этом Владимир Путин заявил 26 июня на совещании, посвященном вопросам кораблестроения. Сегодняшние геополитические угрозы требуют от РФ укрепления армии и флота. Так, при формировании гособоронзаказа горизонт планирования должен достигать не менее 2050 года, подчеркнул президент. Для развития судостроения в целом требуется и приток новых кадров. Для них надо создать привлекательные условия труда и обеспечить достойные зарплаты. Как сфера справляется с импортозамещением и какой город посетил Владимир Путин — в материале «Известий».

Какие корабли поступают на вооружение в РФ

Владимир Путин ближе к полуночи собрал совещание по вопросам кораблестроения. На повестке — тема обеспечения обороны и безопасности государства, долгосрочное развитие Военно-морского флота и судостроительной промышленности. Он напомнил, что в основах госполитики в области военно-морской деятельности до 2030 года обозначены четкие ориентиры: комплексное развитие флота, включая корабельную, авиационную и береговую составляющие, инфраструктуры базирования, укрепление позиции в стратегически важных районах Мирового океана, качественное повышение боевого потенциала.

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Гособоронзаказ на корабли, по заданию президента, должен быть спланирован «не менее чем до середины века». Флот России уже пополняется новыми кораблями и оснащается современными видами оружия: в 2024 году он получит более 40 новых кораблей. Однако сегодня нужно провести их дооснащение дополнительными огневыми средствами, а также продолжать развивать системы дистанционного обнаружения угроз, в том числе через беспилотники.

— Мы все понимаем возрастающую степень геополитического напряжения в современном мире, слышим регулярные угрозы в адрес России со стороны правящих кругов ряда стран и даже видим конкретные действия по реализации подобных угроз. Естественно, к этому надо относиться максимально серьезно, просчитывать все возможные риски и планировать адекватный ответ, укреплять наши Вооруженные Силы и Военно-морской флот, — сказал Владимир Путин.

Наш флот должен быть защищен от атак даже на дальних подступах, поэтому необходимо развивать его разведывательную авиацию, наращивать силы и средства ведения радиоэлектронной разведки и радиоэлектронной борьбы, подчеркнул российский лидер.

Президент РФ Владимир Путин Источник изображения: Фото: РИА Новости/Вячеслав Прокофьев

В целом сегодня идет большая работа по достижению технологического суверенитета в том числе и в кораблестроении: в прошлом году Андреевские флаги подняли на двух атомных подводных лодках и четырех надводных кораблях. Балтийский флот получил МРК «Наро-Фоминск» и корабль противоминной обороны «Лев Чернавин», Черноморский флот — корвет «Меркурий». В состав Тихоокеанского флота вошли два атомных подводных крейсера — «Император Александр III» и «Красноярск». На Северном флоте с этого года служит ракетный фрегат «Адмирал Головко», который получил на вооружение гиперзвуковые «Цирконы». В кораблестроительной отрасли в целом начались масштабные перемены, призванные повысить ее эффективность и темпы выполнения гособоронзаказа, отметил зампред комитета Госдумы по промышленности и торговле, бывший технический руководитель в «Севмаше» Александр Спиридонов.

— Несмотря на беспрецедентные санкции, отрасль сейчас находится на подъеме и темпы строительства в интересах Военно-морского флота будут только нарастать. Особо хочу подчеркнуть, что на сегодня в российском флоте, особенно в атомном подводном кораблестроении, мы практически полностью независимы от поставок из зарубежных стран, поскольку достаточно длительное время в военном флоте занимались вопросами создания своих комплектующих, своего оборудования, поскольку это крайне важно для суверенитета страны, — сказал он «Известиям».

Как будут модернизировать отрасль кораблестроения

Важнейшей задачей для долгосрочного развития судостроения остается приток квалифицированных кадров в конструкторские бюро, на верфи и заводы, причем по всей стране, подчеркнул президент.

— Сегодня многие производители комплектующих — паротурбинных установок, электротехнических изделий и радиоэлектронного оборудования, дизельных двигателей и агрегатов — загружены «на полную». Чтобы избежать дефицита поставок, переноса сроков сдачи кораблей, предстоит форсированно модернизировать предприятия, увеличивать объемы производства оборудования и комплектующих, — сказал он.

На этом фоне также необходимо создать в судостроении привлекательные, конкурентные условия труда, обеспечить достойные доходы рабочим, инженерам, техническому персоналу, управленцам. То же относится и к кораблестроителям.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Источник изображения: iz.ru

— Что касается заработной платы, то проверка прокуратуры показывает, что уровень достаточно скромный пока, — обратил внимание президент.

В этот же день Владимир Путин приехал в Сергиев Посад и посетил Свято-Троицкую Сергиеву Лавру. Там он поклонился иконе «Святая Троица» Андрея Рублева, которая была доставлена из храма Христа Спасителя 22 июня, накануне православного праздника Святой Троицы. Президенту представили макет проекта развития Сергиева Посада. В частности — идею создания паломническо-туристического кластера, рассчитанного на 5 млн туристов в год. Предлагается сосредоточить вокруг лавры православно-культурные, музейные, исторические пространства, зоны отдыха, которые расскажут туристам как можно больше о православии и его роли в истории России. Позже президент пообщался с верующими, которые собрались в Троице-Сергиевой Лавре.

Василиса Ясенева