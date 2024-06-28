Малые с силами: на что способны новые быстроходные бронекатера

«Раптор 2.0» и «Катран-охотник» разработаны с учетом опыта СВО

Опыт вооруженной борьбы на Черноморском театре военных действий привел к практическим результатам. Петербургские корабелы рассказали «Известиям» о новых боевых катерах для борьбы с морскими дронами и высадки десанта, которые уже строятся на основе боевого опыта специальной военной операции. Эксперты предполагают, что новые катера будут направлены в состав Днепровской флотилии.

Готов к серийному производству

О модернизации надводных сил ВМФ России с учетом опыта специальной операции на днях заявлял главком ВМФ адмирал Александр Моисеев. По его словам, «сегодня говорить про новые типы кораблей не приходится. Вопрос о внедрении новых технологий в существующие проекты». В первую очередь сегодня ВМФ интересуют новые корабли, предназначенные к действиям в ближней морской зоне и на крупных реках.

Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский Источник изображения: iz.ru

Тренд на модернизацию уже существующих типов кораблей с учетом опыта СВО «Известиям» подтвердил начальник конструкторского отдела петербургского судостроительного завода «Пелла» Юрий Данекин.

― Мы сейчас представляем два новых проекта с учетом опыта СВО, с учетом прямого общения с эксплуатантами, с теми, кто на них решает боевые задачи. Их пожелания и наш опыт и знания позволили осуществить два проекта ― «Раптор 2.0» и «Катран-охотник».

По словам конструктора, у проекта «Раптор 2.0» увеличена мощность двигателя, увеличилась длина корпуса, изменился комплекс вооружения. При модернизации уделялось особое внимание импортозамещению, производство теперь полностью локализовано на отечественных предприятиях.

Вместо боевого модуля «Корд» установлен модуль «Нарвал» калибра 12,7 мм с повышенными показателями дальности применения, кучности и точности стрельбы. При сохранении максимальной скорости хода в 50 узлов до 400 миль возросла дальность плавания, десантовместимость выросла до 20 человек.

Кроме того, по желанию заказчика новый «Раптор» в дополнение к штатному боевому модулю может быть оснащен мультикалиберной ракетной установкой. Речь идет о боевом модуле в контейнерном исполнении для выполнения различных огневых задач. То есть можно установить на борт контейнеры с управляемым ракетным оружием либо контейнеры с реактивной системой залпового огня. При необходимости «Раптор 2.0» может быть оснащен БПЛА-корректировщиком вертикального взлета и посадки.

Управляемый боевой модуль БМ «Нарвал» Источник изображения: Фото: ТАСС/Карпов Ладислав

― На сегодняшний день «Раптор 2.0» полностью готов к серийному производству, ждем решения заказчика по количеству единиц, ― заявил Юрий Данекин.

Основа речных флотилий

Другая разработка «Пеллы» позволит насытить мощными боевыми единицами речные флотилии, которые сегодня формируются в составе ВМФ России. «Катран-охотник» спроектирован на основе корпуса «Раптора», но полностью перекомпонован внутри. Катер имеет рубку на 10 человек, каюту для отдыха экипажа, гальюн и место для приема пищи, повышено качество обитаемости экипажа.

― Он будет нести 30-миллиметровую артиллерийскую установку АК-306 и комплекс ударного БПЛА. Его задача — охрана ближней морской зоны, борьба с безэкипажными катерами, поддержка высадки личного состава с борта десантных «Рапторов». Первый катер уже строится, в конце текущего года мы предполагаем начать его ходовые испытания, ― рассказал Юрий Данекин.

Водометные движители и осадка в один метр позволяет «Катрану-охотнику» действовать не только в открытом море, но и в речных акваториях. Юрий Данекин подчеркнул, что артустановка нового боевого катера позволяет вести огонь не только по морским и наземным, но и по воздушным целям.

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Как и «Раптор 2.0», ударный «Катран» в базовом варианте оснащается комплексом постановки пассивных помех «Осьминог» и новым комплексом радиоэлектронной борьбы, характеристики которого на сегодняшний день не раскрываются. По словам конструктора, эти комплексы позволят новым катерам успешно противостоять огневому поражению со стороны воздушных беспилотников противника.

Подходят для Днепра

— Небольшим быстроходным катерам найдется применение. Продолжается специальная военная операция, происходят боевые действия и в северо-западной части Черного моря, которая пока еще контролируется киевским режимом, — рассказал «Известиям» военный эксперт Дмитрий Болтенков. — Рано или поздно надо будет Днепр форсировать, а возможно, и Одессу освобождать. Видимо, для этих действий будут заказывать и «Раптор 2.0», и ударный «Катран».

«Раптор 2.0» Источник изображения: Фото: Sudostroenie.info

Эксперт добавил, что такие катера нужны будут и для действий на Днепре, и для действий в северо-западной части Черного моря, и с большой вероятностью они пойдут на Днепровскую флотилию.

— Будущим соединениям такие катера нужны, например Днепровской флотилии. А на флотах, например на Балтике, они не нужны, для них не будет там подходящих задач, — рассказал «Известиям» высокопоставленный ветеран ВМФ. Он также отметил, что промышленности сейчас надо делать упор на противодействие беспилотным системам.

О создании Днепровской речной флотилии заявил 20 марта глава Минобороны Сергей Шойгу. Кроме нее будут сформированы также армейский корпус, мотострелковая дивизия и бригада речных катеров.

Активные боевые действия на Днепре начались летом 2023 года, когда ВСУ начали свое провалившееся контрнаступление. На херсонском направлении боевики на моторных лодках и катерах переправлялись на российский берег в попытках захватить и удержать плацдарм. В селе Крынки Херсонской области им это сделать удалось. Боевики несли огромные потери от огня российских войск и от российских ударных дронов, тем не менее они регулярно перебрасывали туда подкрепления. 20 февраля этого года глава Минобороны Сергей Шойгу доложил президенту, что село находится под полным контролем российских войск.

Андрей Краснобаев

Роман Крецул

Владимир Матвеев