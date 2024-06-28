Пилоты ВВС США в Сирии активировали системы вооружения вблизи самолетов РФ

В Сирии летчики ВВС США дважды активировали систему вооружений при сближении с самолетами РФ. Об этом сообщил на брифинге в среду, 26 июня, заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) генерал-майор Юрий Попов.

«За сутки зафиксировано восемь случаев нарушений, связанных с полетами беспилотных летательных аппаратов и авиации «коалиции», включая два случая активации пилотами истребителей ВВС США систем вооружений при сближении с российскими самолетами оперативно-тактической авиации, выполнявшими плановые полеты», — рассказал он.

Попов добавил, что за сутки в районе Эт-Танф было также зафиксировано 11 нарушений Протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года. В том числе двумя парами истребителей F-15, парой истребителей Typhoon, двумя парами штурмовиков А-10 и многоцелевым беспилотным летательным аппаратом MQ-1C так называемой коалиции во главе с США.

Ранее, 23 июня, авиация коалиции 11 раз нарушила воздушное пространство Сирии четырьмя парами истребителей F-15, парой истребителей Rafale и одним многоцелевым беспилотным летательным аппаратом MQ-1C.

До того, 22 июня, многоцелевой беспилотный летательный аппарат (БПЛА) MQ-1C международной коалиции во главе с США нанес удар по грузовому автомобилю в Сирии, в результате атаки были погибшие и раненые сирийские граждане.

Перед этим, 21 июня, в ЦПВС сообщили, что беспилотники международной антитеррористической коалиции во главе с США MQ-9 трижды опасно сблизились с самолетом Су-35 ВКС России в Сирии. Российский летчик предотвратил столкновение.