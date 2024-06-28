Войти
Известия.ru

Пилоты ВВС США в Сирии активировали системы вооружения вблизи самолетов РФ

200
0
0
Источник изображения: Фото: Global Look Press/Tech. Sgt. Christopher Ruano

В Сирии летчики ВВС США дважды активировали систему вооружений при сближении с самолетами РФ. Об этом сообщил на брифинге в среду, 26 июня, заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) генерал-майор Юрий Попов.

«За сутки зафиксировано восемь случаев нарушений, связанных с полетами беспилотных летательных аппаратов и авиации «коалиции», включая два случая активации пилотами истребителей ВВС США систем вооружений при сближении с российскими самолетами оперативно-тактической авиации, выполнявшими плановые полеты», — рассказал он.

Попов добавил, что за сутки в районе Эт-Танф было также зафиксировано 11 нарушений Протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года. В том числе двумя парами истребителей F-15, парой истребителей Typhoon, двумя парами штурмовиков А-10 и многоцелевым беспилотным летательным аппаратом MQ-1C так называемой коалиции во главе с США.

Ранее, 23 июня, авиация коалиции 11 раз нарушила воздушное пространство Сирии четырьмя парами истребителей F-15, парой истребителей Rafale и одним многоцелевым беспилотным летательным аппаратом MQ-1C.

До того, 22 июня, многоцелевой беспилотный летательный аппарат (БПЛА) MQ-1C международной коалиции во главе с США нанес удар по грузовому автомобилю в Сирии, в результате атаки были погибшие и раненые сирийские граждане.

Перед этим, 21 июня, в ЦПВС сообщили, что беспилотники международной антитеррористической коалиции во главе с США MQ-9 трижды опасно сблизились с самолетом Су-35 ВКС России в Сирии. Российский летчик предотвратил столкновение.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сирия
США
Продукция
EF-2000
F-15
MQ-1 Predator
MQ-9 Reaper
Rafale
Су-35
Проекты
БПЛА
Похожие новости
17.08.2023
В Сирии истребители F-35 коалиции США опасно сблизились с двумя Су-35 ВКС РФ
10.07.2023
В Сирии самолеты коалиции F-16 и Rafale нарушили протоколы деконфликтации - военные РФ
10.07.2023
Российские военные заявили, что не несут ответственности за безопасность несогласованных полетов коалиции США в Сирии
12.08.2015
В небе меньше, но лучше — часть I
12.03.2015
Вооруженные Эмираты
26.03.2014
Объем торговли оружием растет
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 28.06 05:28
  • 2253
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 28.06 05:24
  • 89
Эксперт считает, что авианосцы ВМФ РФ целесообразно использовать в Тихоокеанском флоте
  • 28.06 01:51
  • 1
"Им придется сложнее". Битва на море приняла новый оборот
  • 28.06 01:41
  • 1
Малые с силами: на что способны новые быстроходные бронекатера
  • 28.06 00:18
  • 1
О военном строительстве в РФ и США.
  • 27.06 23:57
  • 520
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 27.06 23:14
  • 2
«Небо – это такая зараза… хорошая»: Константин Тимофеев о Ту-214, ПАК ДА и Superjet
  • 27.06 19:25
  • 2
МИД ОАЭ: партнерство с РФ и Украиной способствовало обмену пленными
  • 27.06 19:25
  • 3
Штурмовики ВС РФ рассказали о применении новой тактики ведения боя
  • 27.06 17:16
  • 20
Об устарелости российских НАПЛ.
  • 27.06 16:46
  • 0
О танках (ОБТ) в современном бою.
  • 27.06 16:32
  • 0
Бизнес и ничего личного
  • 27.06 14:23
  • 3
М. Климов о российских НАПЛ, 2015 г.
  • 27.06 10:35
  • 20
Главком ВМФ: производство подлодок типа "Варшавянка" и "Лада" продолжится
  • 27.06 05:10
  • 0
О Черноморском флоте.